Piqué d’aventures depuis la fin de son adolescence, il réalise son premier grand séjour à l’étranger à 17 ans, seul, à Londres, où il travaille dans l’Horeca. Il s’envole ensuite vers les États-Unis. Ce n’est là que le début d’une série d’aventures qu’il se plaît à conter. Car l’homme, véritable passionné qui évolue dans l’univers du tourisme et de la culture, est aussi conteur, en plus d’être caricaturiste, carnetiste et guide. Ces différentes cordes à son arc, finiront d’ailleurs par l’amener à "joindre l’utile à l’agréable" et à consacrer une partie de ses vacances à ce qu’il nomme du "troc culturel."

Un riche partage

"En travaillant dans les domaines du tourisme et de la culture, j’avais toujours un “passage un peu à vide” en hiver. J’ai donc décidé de partir à l’étranger en consacrant une partie de mon séjour, un tiers ou 50% de mon temps, à du bénévolat, sur base des compétences et de l’expérience que j’avais. J’ai ainsi fait plusieurs voyages de trois à six semaines grâce à ce système de troc." Sur place, en échange du gîte et du couvert, parfois de certains transports à l’intérieur du pays, Gaëtan Plein propose des animations culturelles dans des écoles, donne cours de français à des enfants ou des adultes qui apprennent la langue, ou encore des cours de dessin.

L’homme qui a toujours eu à cœur de partager ses connaissances et de se mettre au service des autres peut de cette façon, allier sa passion de la découverte de nouveaux horizons à la solidarité. Vietnam, Madagascar, Sénégal, Chine, Liban… Gaëtan Plein se dirige vers des pays où le tourisme est encore peu développé et se nourrit de ses rencontres. "Ce sont des expériences extrêmement riches car on découvre des facettes auxquelles on n’aurait pas accès dans un autre contexte, on fait de magnifiques rencontres. Je peux dire que tous ces voyages m’ont construit. Ils m’ont permis de découvrir toutes sortes de milieux."