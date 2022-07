Comment apprendre à votre enfant à s’orienter? Les trucs et astuces d’une coach pour jeunes en orientation

Tout comme le fameux "l’enfant doit savoir nager" pour éviter un incident ou permettre aux parents d’avoir l’esprit léger à proximité d’un plan d’eau, "l’enfant doit pouvoir s’orienter" devrait être une évidence. Là aussi, on peut éviter pas mal de souci et d’anxiété. Un enfant perdu sur une plage bondée, des retours à pied de l’école problématiques pour cause de prise de mauvaise direction… Tous ces désagréments ne sont pas rares.

Développement de l’esprit d’analyse et du sens critique

"Apprendre à son enfant à s’orienter est quelque chose qui me paraît être une évidence" , nous explique Aline Hermans, présidente du club d’orientation de Liège (CO Liège), elle-même championne de Belgique, épouse et mère de champions de Belgique. "Déjà pour l’aspect éveil. Comprendre un dessin représentant un lieu, c’est déjà une perception de l’espace qui nous entoure. Et petit à petit, si tu comprends une carte, tu as envie de découvrir un peu plus que ta chambre, ta maison, ton jardin, ton village, ton pays… Ensuite pour des raisons de sécurité élémentaires."

Outre ce qui vient d’être évoqué, l’apprentissage de l’orientation (voir quelques "recettes" ci-contre) permettra le développement d’autres qualités chez l’enfant. Des qualités qui lui serviront également tout au long de sa construction et de son évolution.

"Le jeune qui persévère dans ce sport trouvera des bénéfices importants au niveau de l’esprit d’analyse et du sens critique. Choisir entre deux cheminements en pesant le pour et le contre, par exemple , reprend Aline Hermans. La confiance en soi et l’autonomie seront également bonifiées, ainsi que les facultés de mémorisation. Enfin, évidemment, il y a tout l’aspect physique, avec des gains pour l’endurance, la résistance et la proprioception…"

14 clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles

Intéressés? Besoin d’informations complémentaires? Sachez qu’il y a en Belgique francophone quelque 1000 affiliés à la Fédération Royale des Sports d’Orientation ( www.frso.be ). Celle-ci compte 14 clubs pour le sud du pays. L’âge de 8 ans est requis pour participer à des courses (quasi tous les week-ends, une au calendrier au minimum). Mais des initiatives existent pour les plus jeunes, renseignez-vous…