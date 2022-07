Ils ont toujours rêvé de fouler le pont d’un tel navire. Le rêve est enfin à leur portée.Cocktail sur le ponton, Katia Ruelens (48 ans) et son mari, Rudi Van de Goor (50 ans), un couple belge de Louvain, ne ratent pas une miette de la vue à bord du Grandiosa, dernier fleuron de la compagnie MSC Cruises.

Au départ de Gênes, en Italie, ils embarquent pour un voyage d’une semaine au cœur de la Méditerranée, dans l’une des 2421 cabines (équipées de Zoé, un assistant de bord virtuel qui répond à plus de 850 questions) que compte le paquebot de 331 mètres de long, 43 mètres de large et 67 mètres de haut. Ils ne pouvaient rêver mieux comme première croisière d’une semaine pour célébrer leurs vingt ans de mariage."Côté ambiance, c’est beaucoup mieux qu’un hôtel quatre ou cinq étoiles qu’on avait l’habitude de prendre", affirment-ils.

Comme le bateau navigue de nuit, on a toute la journée pour profiter de toutes ces activités.

Un paquebot moderne qui peut accueillir plus de 6.000 passagers. ©EdA - Th.L.

À bord de ce paquebot moderne européen,Maria, Nicolas, Timon et bien d’autres découvrent un véritable village de vacances flottant.Loin des clichés, un périple comme celui-ci offre aux passagers de nombreuses activités et excursions enrichissantes en visitant plusieurs villes en quelques jours, des options de restauration internationales, des divertissements primés, des programmes immersifs pour familles et enfants, des spas balinais authentiques, un large choix d’hébergements élégants et confortables, et la technologie la plus récente."Comme le bateau navigue de nuit, on a toute la journée pour profiter de toutes ces activités. Nous, on reviendra", explique le couple belge, conquis par l’expérience.

Dans les entrailles du navire, un autre monde fourmille, celui des membres du personnel navigant: charpentiers, électriciens, femmes de chambre et autres travailleurs. En temps normal, pas moins de 1704 professionnels sont mobilisés, jour et nuit, pour assurer le confort des quelque 6334 passagers.

Tous les secrets et des chiffres à en perdre la tête

Qu’y a-t-il de si surprenant et insolite au sein du MSC Grandiosa, dernier fleuron de la construction navale made in France et symbole de la nouvelle vague du tourisme de luxe? Voici les secrets les mieux gardés recueillis dans les dédales du navire.

Employés et ouvriers sont à l’affût de la moindre défectuosité, les yeux rivés partout. ©EdA - Th.L.

De jour comme de nuit, on les voit: quelques dizaines d’âmes avancent, le pas pressé. Ceux qui s’aventurent en pleine nuit ou au petit matin, salopette sur le dos, le font par nécessité. Ils sont à l’affût de la moindre défectuosité, les yeux rivés partout. Car tout doit être nickel en permanence, notamment sur les dix-huit ponts.Pas de doute en parcourant les dédales du navire: tous les détails ont leur importance, de la moquette aux peintures.

Vous vous demandiez à quoi ressemble une cabine traditionnelle avec un balcon? ©MSC

Dans une flotte de 18 navires, le MSC Grandiosa est l’un des sept bateaux nouvelle génération, où l’accent a été mis sur le respect de l’environnement, comme pour balayer d’un revers de la main l’adage qui dit que ce sont des poubelles flottantes.

1. La Mozzarella réalisée sur place

15.000 repas sont servis quotidiennement. ©EdA - Th.L.

Des cuisines ouvertes, un atelier de fabrication de mozzarella artisanale – oui, elle est réalisée sur place et on peut même y découvrir le processus au sein du restaurant principal de 3650m2.

Le Grandiosa est composé de 13 restaurants différents, dont cinq principaux offrant une cuisine méditerranéenne et des plats internationaux, sur une carte qui change régulièrement.

"En pleine capacité, nous servons 15000repas par jour", nous explique Vinciane Jacquiez, directrice marketing et communication pour MSCCruises Benelux.

2. Une piste d’athlétisme, une salle de sport

Une piste destinée aux adeptes de la course à pied ou de la marche leur permet d’effectuer des tours de 328 mètres (soit un kilomètre après trois tours).

Outre les cours de sport, une salle équipée de matériel dernier cri vous permet de vous entraîner.

Sans oublier les 1100 m2 dédiés au bien-être et les 160 soins disponibles.

3. De vastes activités pour petits et grands

4. Des escaliers en cristal

Les escaliers Swarovski, tout en cristal, sont juste incroyables. Les 96 marches scintillantes contenant 61000 cristaux donnent en effet un certain cachet à ce navire. Ces cristaux sont même incorporés au design du MSC Grandiosa dans de nombreux espaces du paquebot, jusqu’au papier peint du restaurant du Yacht-Club, ainsi qu’au panneau actif scintillant du Champagne bar, doté d’un éclairage LED.

Ce produit compte environ 500000 cristaux par mètre carré.Société familiale par excellence, "c’est la fille des propriétaires de MSC qui se charge de la décoration à bord" des paquebots.

5. Pour les VIP

Pour ceux qui n’apprécient pas la foule, les plus "fortunés" peuvent opter pour l’une des 95 suites exclusives du Yacht-Club, du nom de cet espace VIP installé à la proue (l’avant du navire), et dotée d’un espace restreint avec un bar et un espace lounge, un restaurant gastronomique, une piscine et un solarium de 1225 m2 de places au soleil.

Avec en prime un service de majordome. Le top?La vue exceptionnelle sur la mer. Comptez pour ce service VIPen moyenne 2000euros par personne pour sept nuits en Méditerranée tout compris, contre 600euros dans le reste du navire, même si tout dépend de la saison et de l’offre, comme pour n’importe quel voyage. "Le prix d’une croisière n’est pas cher.Surtout si on considère tout ce qui est inclus dedans, comme les animations pour enfants. On a cinq kids clubs (de 0 à 3 ans, déjà; mais aussi jusqu’à 17 ans) à disposition", précise Vinciane Jacquiez.

6. Des célébrations de vœux à bord

On l’a vu: des personnes renouvellent régulièrement à bord leurs vœux de mariage, moyennant (bien évidemment) un supplément financier. C’est un officier de bord qui se charge de la cérémonie.

7. Des bateaux moins polluants

"Nous avons procédé à d’importantes évolutions technologiques pour diminuer notre impact environnemental", souligne la directrice marketing et communication.

Même si les croisières de luxe restent de très mauvais élèves en matière de pollution - elles sont deux fois plus polluantes, en ce qui concerne le C02, que les avions -, le MSC Grandiosa est équipé des technologies les plus performantes actuellement, conçu pour répondre aux normes environnementales les plus strictes."Nous produisons trois millions de litres d’eau à bord qui a été extraite de la mer." L’eau usée, une fois purifiée, est ensuite rejetée. La cique a été enduite d’une peinture écologique spéciale empêchant la croissance d’anatifes, d’algues et d’autres organismes marins, permettant une meilleure résistance. Une application logicielle permet de gérer et d’optimiser l’assiette, soit la stabilité du navire, en temps réel."Cette technologie aide les officiers à réduire la consommation de carburant et optimiser les performances."

Sans évoquer tous les systèmes en détail, citons la gestion et le traitement des déchets (avec du tri et du compactage à bord, plus aucun plastique à usage unique), ou encore les hélices dernière génération (propulsion électrique) pour une plus faible consommation de carburant, ce qui permet de réduire les émissions.Les navires se connectent en outre à quai, pour pouvoir couper les moteurs.

Fin de cette année 2022, "le premier navire au gaz naturel sortira des chantiers navals de Saint-Nazaire", en France, conclut Franck Van den Steen, le directeur de MSC Cruises Benelux.

Leur vie à bord d’un bateau de luxe

Les 1704 membres d’équipage, d’une vingtaine de nationalités différentes et représentant plusieurs dizaines de corps de métiers, se relaient jour et nuit dans les entrailles du bateau pour satisfaire aux moindres désirs, si ce n’est aux caprices, de chacun.

David Durhone est l’un des animateurs pour adolescents. ©EdA - Th.L.

Et parmi eux, il y a des animateurs, dont David Durhone, un Mauricien de 22 ans. C’est au sein de l’un des Young Clubs, un espace pour adolescents du MSC Grandiosa conçu sur le thème de la musique, et certaines pièces ont été développées avec LEGO® et Chicco® pour faire vivre la musique que nous le rencontrons.

«Je voyage et j’économise de l’argent»

"C’est mon premier contrat, cela fait cinq mois que je suis ici, et je travaille jusqu’au mois d’août, voire début septembre.La compagnie me recontactera ensuite pour voir si je souhaite repostuler et resigner un contrat, explique David Durhone.C’était mon rêve d’être à bord. Car je fais deux en un: je voyage, je travaille, j’économise de l’argent et en plus j’acquiers de l’expérience."

Le jeune homme partage son quotidien avec des ados âgés de 15 à 17 ans, offrant tous deux des activités et des infrastructures dédiées, avec entre autres les jeux vidéo les plus récents. Les adolescents disposent aussi d’un espace qui fait office de cinéma, de salle de jeux vidéo et de discothèque. "Notre mission, en tant qu’animateur, c’est de divertir les jeunes, pour qu’ils s’amusent.Si vous mettez toute votre énergie dans votre travail, les jeunes vous le rendent bien.Ils nous disent qu’on va leur manquer."

David Durhone compte bel et bien repostuler, et ainsi remonter sur le navire. Non pas pour le compte d’une autre compagnie, mais bien en restant au sein de MSC.La raison? "Chez d’autres employeurs, certains n’ont jamais perçu leur salaire.Ici, j’ai quelque chose de bien, alors pourquoi changer?", conclut le jeune animateur.

Les passagers viennent s’amuser.

S’il ne s’agit que de sa seconde expérience professionnelle, la jeune femme, qui fait partie d’une équipe de 19 personnes au sein du casino, compte bien «devenir prochainement manager». ©EdA - Th.L.

Le sourire de cette croupière, d’origine marocaine et âgée de 28 ans, illumine le casino, en cette belle soirée.Après avoir oeuvré pendant cinq ans au Maroc, "le rêve est devenu réalité" pour Meryam Drissi Nabih, qui a intégré le personnel de MSC Cruises il y a peu. S’il ne s’agit que de sa seconde expérience professionnelle, la jeune femme, qui fait partie d’une équipe de 19 personnes au sein du casino, compte bien "devenir prochainement manager". Avec 164 machines à sous, 12 tables et la technologie de jeu la plus récente, le casino à bord du navire offre des jeux pour tous les goûts. "Il y a une différence entre les personnes qui jouent au Maroc et celles qui sont sur un navire, dit-elle.Au Maroc, elles viennent uniquement pour gagner, alors qu’ici les passagers viennent pour s’amuser. Même s’ils perdent, ils se plaisent et reviennent par après." Elle le reconnaît aussi: "Certains gagnent parfois beaucoup d’argent." D’autres en perdent tout autant. Jouer à des jeux virtuels comme le poker vidéo, ou à des tables classiques de roulette, blackjack?Oui, c’est palpitant, mais attention à ne pas en devenir accro.

Les collègues, ils sont comme une famille.

Preetam Leckraj (27 ans) envisage de travailler sur un navire encore quelques années. ©EdA - Th.L.

"Je travaille pour la compagnie MSCdepuis sept ans. Autant dire que j’ai déjà participé à beaucoup de croisières!", sourit Preetam Leckraj (27 ans), entre deux services, dans l’un des restaurants du paquebot.

Serveur spécialisé qui a d’abord oeuvré dans des restaurants de l’Île Maurice dont il est originaire, le jeune homme a, dit-il, "évolué, endossant plusieurs casquettes pendant toutes ces années à bord".

"Je suis fier de travailler pour MSC, cela m’a apporté de l’expérience supplémentaire.Quant aux collègues, ils sont comme une famille, à qui on peut parler de tout." Là, Preetam envisage encore de travailler sur un navire "pendant au moins trois ans, avant de retourner à l’Île Maurice pour y fonder une famille".

On rencontre différentes nationalités, différentes cultures.C’est un travail humainement très enrichissant.

Anya Paratui est guest relation manager. ©EdA - Th.L.

Du bar, en passant par le room service, le restaurant ou encore le spa, Anya Paratui, la guest relation manager, s’avance d’un pas pressé, avec une fiche dans la main.Costume cravate, la responsable n’a pas une minute à perdre.Son rôle?Accueillir les passagers, mais aussi et surtout les suivre durant toute la durée de leur séjour et répondre à la moindre de leurs sollicitations. Elle est donc en lien direct avec tous les services et les autres métiers du navire pour veiller au respect des demandes du client.

À 32 ans, la jeune femme, domiciliée à Saint-Pétersbourg (en Russie), "aime ce travail". Une profession qu’elle exerce depuis des années. "J’ai d’abord été à l’université, mais ma priorité était de travailler, de voyager", nous dit-elle. Oeuvrer non-stop, ou presque, sur un navire est "une expérience exceptionnelle", concède-t-elle."On y rencontre différentes nationalités, différentes cultures.C’est un travail humainement très enrichissant."

Quelque 25 personnes, surnommées les "bell boys" travaillent sous les ordres de la trentenaire. "On est aux petits soins de nos passagers, on assiste les personnes souffrant d’un handicap.On reçoit énormément de demandes, notamment pour organiser des fêtes surprises, une demande en mariage, voire encore s’il y a un service religieux à bord."

Si Anya Paratui souhaite avoir des enfants, elle se voit les élever dans une maison à côté de la mer. "Mais j’aime réellement ce job. Psychologiquement, ce sera difficile d’abandonner cette carrière", conclut-elle.

Voici les interviews du personnel en vidéo:

«Il faut arrêter avec les clichés sur les croisières»

- ©EdA Th.L.

Trop cher?Si c’est ce que vous pensez intérieurement à la lecture de cet article, détrompez-vous! Aujourd’hui, la croisière est un mode de voyage qui s’aligne quasiment sur la même grille tarifaire que les autres secteurs du tourisme. "Partir en croisière est un mode de voyage qui se démocratise", souligne le directeur de MSCBenelux, Frank Van den Steen. Parmi les autres clichés? Non, les croisières ne sont pas uniquement destinées aux personnes âgées. Non, ces voyages ne sont pas ennuyeux à mourir. Il existe peu de vacances qui ont le potentiel de satisfaire toute la famille, en passant des patriarches sédentaires aux tout-petits qui n’arrivent pas à rester sur place.

La croisière est en effet un mode de voyage unique qui vous permet de vivre une escapade. Il permet diverses excursions, le navire mouillant chaque jour à quai, au cœur des cités visitées.

Devenus des villes flottantes sur l’eau, les paquebots regorgent d’activités pour séduire les passagers intergénérationnels tout en proposant des itinéraires de rêve...

