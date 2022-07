Du 22 au 24 juillet, Bouillon

Dragons, trolls, minotaures et pirates traînent leurs guêtres du côté de Bouillon ce week-end. La première édition du Festival de l’imaginaire plonge l’esplanade de l’archéoscope dans l’ambiance fantasy et steampunk. Apparu au début des années 80 dans la littérature, ce mouvement doit son nom à la contraction de "steam" (vapeur) et punk. Devenu une culture à part entière, il s’étend des arts visuels à la musique, en passant par les costumes.

Coté vestimentaire, il mêle des motifs inspirés de l’époque de la machine à vapeur à des éléments associés à l’époque victorienne dans un style science-fiction. Vous aurez donc des chances de croiser d’impressionnantes tenues.

Durant ces trois journées, les illustrateurs, photographes et romanciers de l’imaginaire seront installés le long de la Semois, prêts à partager leur art. Un peu plus loin, le marché fantastique alignera les créations. Tandis que la taverne satisfera les estomacs en quête de produits du terroir.

Des spectacles de marionnettes, de magie et de jonglerie ainsi que des artistes déambulatoires achèveront de colorer les rues d’une touche fantasy.

Entréepour les plus de 12 ans: 4€/jour et 6€ pour les trois jours. www.bouilloninitiative.be

2. In the streets

Du 14 juillet au 14 août, Bruxelles, centre-ville

Comme son nom l’indique, le concept In the streets propose des rendez-vous gratuits et conviviaux dans la rue. Soit des découvertes insolites, à travers différents quartiers de la capitale. Le parcours "Walk" relie "Play Up" et "Play Down", deux villages urbains installés au Palais de Justice et Place de Brouckère. Cinq installations artistiques originales rejoignent des parcours existants (parcours Street Art et BD, fresques murales). Les deux villages mettent quant à eux à l’honneur quelques-uns des sports qui deviendront des disciplines olympiques en 2024.

Tandis que "Vibe", un festival urbain de musique anime, lui, cinq escaliers iconiques du centre-ville: le Mont des Arts, la place d’Espagne, la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et les rues de l’Épée et Baron Horta.

www.inthestreets.brussels

3. Concours canin

Les 23 et 24 juillet, Wex, Marche-en-Famenne

La 66e exposition internationale de chiens de toutes races se tient ce week-end à Marche-en-Famenne. Au programme: des animations pour adultes et enfants, des stands avec documentation sur l’élevage et l’acquisition d’un chiot et des rencontres avec des clubs de races et d’éleveurs.

www.sec-liege.be

4. Au temps des seigneurs

Du 22 au 24 juillet, Château de Walhain

Avec son double réseau de douves, aujourd’hui asséchées, le château féodal de Walhain est le cadre parfait pour une foire médiévale. Au programme: tournoi d’archerie, jonglerie, sorcellerie, spectacles, marché médiéval et d’artisanat et restauration.

Tarif: 5€/jour, 10€ pour le week-end complet. www.lesrendezvousduchateau.be

5. Expo en plein air

Du 15 juillet au 30 septembre, Citadelle de Namur

Des plans larges et panoramiques jusqu’aux détails d’un portail ou d’un bâtiment, la citadelle de Namur s’expose sous toutes les coutures le long de la caserne de Terra Nova. Des cartes postales colorisées invitent à un voyage dans la Belle époque et les années folles. D’autres cartes nous emmènent, elles, au cœur de Namur.

www.citadelle.namur.be

6. Vélo Kamishibaï

Le 23 juillet, de 10h à 13h, gare de Rixensart

En japonais kamishibaï signifie "théâtre de papier". Il s’agit d’une technique de conteurs ambulants qui se déplacent à vélo à la rencontre du public. La maison du conte et de la littérature invite donc à " une plongée dans l’univers des histoires à vélo pour petits et grands enfants! "

Pas de réservation nécessaire. Trois séances à 10h, 11h et 12h. www.conteetlitterature.be

7. Tour de la Madeleine

Le 24 juillet, dès 5h, Jumet

Chaque année, 2000 marcheurs et pèlerins, accompagnés de 150 cavaliers et 50 fanfares et batteries démarrent de la chapelle de Heigne à Jumet pour une procession de 22 kilomètres à travers les communes avoisinantes. Une tradition qui remonte à 1380, pour fêter la guérison de la châtelaine de Heigne et la disparition de la maladie.

www.madeleine.be

Le week-end prochain

Wairfaaz

Le 31 juillet, La Fraineuse, Spa

Une course de 5 kilomètres, c’est facile… Sauf quand on y a incorporé vingt obstacles gonflables et naturels! Ce parcours d’obstacles promet une expérience unique et accessible à tous. Des animations sont prévues autour de la course.

Accessible dès 6 ans. Réservations: www.wairfaazchallenge.be

Draisines

Le 31 juillet, Château féodal de Moha

Le long de la ligne 127, désertée par les trains, les draisines circulent tous les dimanches d’été. L’occasion de se lancer pour un voyage aller-retour de 7 kilomètres, à travers la campagne bucolique du Pays de la Burdinale Mehaigne, depuis le cœur de Moha, jusqu’au centre de Wanze.

Réservations: www.chateaumoha.be

Le Beau Vélo

Le 30 juillet, Woluwe Saint-Pierre, rue de la Limite, 100

La sixième étape du Beau Vélo de RAVeL vous fera passer, en compagnie de Nicolas Gob, à travers Bruxelles, Hoeilaart, Watermael, la forêt de Soignes. Départ du parc de la Woluwe, pour arriver au parc du Château de La Hulpe. Avec un concert de Cali pour terminer la balade.

Inscriptions (gratuites): www.rtbf.be/lebeauvelo