Question jardin: comment lutter contre les pucerons et altises? La réponse de notre spécialiste (vidéo)

Comment lutter contre les pucerons?

S’il n’y a que quelques pucerons sur une plante, potagère ou ornementale, il ne faut surtout pas s’affoler et encore moins pulvériser un insecticide même si celui-ci est bio. Nous avons suffisamment d’alliés naturels au jardin pour contenir une petite invasion. On pense ici aux coccinelles indigènes, aux syrphes, à certains oiseaux sans oublier les forficules et les guêpes solitaires pour ne citer qu’eux. En cas de forte invasion, ce qui arrive certaines années, il est possible d’avoir recours à des pulvérisations. Le purin d’orties frais et dilué (1 litre de purin filtré pour 10 litres d’eau de pluie) est très efficace comme insecticide de contact tout en étant un stimulant des défenses des plantes. Une décoction d’ail est aussi à recommander.

Associés des plantes pour éloigner les pucerons?

Le principe des cultures associées est un moyen efficace pour limiter les invasions de pucerons. Les œillets d’Inde (Tagetes) et les soucis (Calendula) plantés à proximité des tomates ou des rosiers sont intéressants non pas pour éloigner les pucerons mais parce qu’ils attirent des insectes dont les larves sont des prédatrices des fameux pucerons. Parmi les vivaces, les armoises mais aussi les oreilles-de-souris ont de grandes qualités soit en attirant les pucerons en nombre soit en servant d’abri ou de lieux de ponte pour les coccinelles notamment. Et puis, il faut savoir qu’un sol gorgé d’azote (excès d’engrais par exemple) rend la sève de certaines plantes plus "sucrée" et les pucerons adorent cela.

Et les altises?

Ces petites bêtes noires sont aussi connues sous le nom de "puces de terre" parce qu’elles sautent dans tous les sens quand on les dérange. Cette année certaines plantes ont été envahies par des centaines de ces petites bestioles qui font des dégâts considérables en peu de temps sur les radis, les navets, les choux mais aussi les roses. Feuillage perforé qui finit par sécher, fleurs détruites,… les altises prolifèrent par temps sec et chaud! Que faire? Arroser avec de l’eau savonneuse matin et soir donne de bons résultats parce que les puces de terre n’aiment pas l’humidité et que la saponine détruit leur protection.

