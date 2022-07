L’établissement danois "Geranium", mené par le chef Rasmus Kofoed à Copenhague, a été sacré ce lundi soir à Londres "meilleur restaurant au monde 2022", lors du 20e anniversaire de l’influent classement "50 Best Restaurants". On y retrouve deux restaurants belges parmi les cinquante premiers classés, en 23 et 27e positions.

Le restaurant péruvien "Central", à Lima, arrive deuxième de ce classement des 50 meilleurs restaurants au monde établi par le magazine britannique spécialisé Restaurant, le plus convoité de la gastronomie mondiale.

Suivent deux tables espagnoles, l’établissement de Barcelone "Disfrutar" (3e) et le madrilène "Diverxo" (4e).

C’est la deuxième année consécutive qu’un restaurant danois est couronné, "Geranium", deuxième du "50 Best" l’année dernière, succédant au "Noma".

Inspiré par la nature, son chef Rasmus Kofoed a remporté le Bocuse d’or en 2011, et son établissement a reçu les premières trois étoiles Michelin du pays en 2016.

Deux restaurants flamands récompensés

Deux restaurants belges font partie de ce groupe fermé des cinquante meilleurs établissements. Tout d’abord "The Jane" à Anvers, classé 23e, et qui n’était encore "que" 66e l’an dernier et 111e en 2019 (il n’y avait pas eu de classement en 2020 en raison de la pandémie, NLDR). Il est suivi de près, à la 27e position, par le "Hof Van Cleve" du chef Peter Goossens, situé à Kruishoutem, encore 36e en 2021.

La Colombienne Leonor Espinosa a par ailleurs reçu le prix de la "meilleure femme cheffe du monde", succédant à la Péruvienne Pía León. Son restaurant Leo, à Bogota, se classe 48e.

"50 Best" est décerné depuis 2002 par 1.080 "experts indépendants" (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...) qui notent leurs expériences des 18 derniers mois sous l’égide du magazine "Restaurant" du groupe de presse britannique William Reed.

Répartis dans 27 régions du monde, à raison de 40 électeurs chacune, ils peuvent voter pour 10 restaurants, dont au moins trois hors de leur région.

La cérémonie, initialement prévue à Moscou, a été relocalisée à Londres dans le sillage de l’invasion russe de l’Ukraine en février.