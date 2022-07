Prendre une douche froide pour se rafraîchir en cas de fortes chaleurs? C’est une fausse bonne idée!

Mais si une telle pensée vous vient à l’esprit et que vous lisez cet article, arrêtez tout! Même si cela semble permettre de soulager temporairement des fortes températures, prendre une douche glacée n’est pas une bonne idée pour plusieurs raisons, selon les médecins.

"Quand il fait froid, l’homme produit de la chaleur intérieurement et extérieurement. Quand il fait chaud, il transpire pour évacuer la chaleur", explique Brigitte Tregouet, médecin généraliste, à nos confrères du HuffPost.

En somme, prendre une douche froide aura l’effet inverse à celui recherché. Après avoir projeté de l’eau froide sur votre corps, votre organisme va chercher à se réchauffer pour maintenir une température corporelle de 37 degrés. Pour lutter contre le froid, il va puiser dans vos réserves énergétiques et donc... produire de la chaleur.

Une autre raison qui vous poussera à bannir les douches froides, c’est que cela peut entraîner la contraction de petites artères et un risque de choc thermique chez les plus fragiles.

Privilégiez les douches tièdes et… les boissons chaudes

Dès lors, que faut-il faire en cas de fortes chaleurs? Selon Brigitte Tregouet, l’idéal est de "prendre unedouche à température normale" et de ne pas se sécher tout de suite. En s’évaporant, l’eau va diminuer la température corporelle et provoquer une sensation de fraîcheur.

Ce conseil peut également s’adapter aux boissons. Même si cela peut paraître contre-intuitif en pleine canicule, une boisson chaude ou à température ambiante sera préférable à une boisson glacée car elle va "provoquer une bouffée de chaleur et faire baisser la température du corps."

En résumé, en ces jours de fortes chaleurs, oubliez les douches glacées et les sodas remplis de glaçons et optez plutôt pour les douches tièdes et les tasses de thé.