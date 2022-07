Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 8 personnes

Prix : abordable

Ingrédients : 2 kg de moules – 2 branches de livèche pas trop grosses avec les feuilles – 2 carottes – 2 gousses d’ail – 2 oignons ou 2 grosses échalotes – 2 feuilles de laurier – bière blonde – beurre ou huile d’olive – poivre noir du moulin

1. Grattez et lavez les moules. Éliminez les cassées et les fendues.

2. Taillez les branches de livèche en lamelles et coupez les carottes en ¼ de rondelles. Émincez l’ail finement et hachez les oignons.

3. Dans une casserole, versez un fond d’huile d’olive (ou faites fondre le beurre) et faites-y revenir les oignons, les carottes, la livèche et l’ail, sans les laisser colorer. Après quelques minutes, déglacez avec un trait de bière et ajoutez-y les feuilles de laurier et les moules. Poivrez et mélangez bien les ingrédients avant de remouiller avec un autre trait de bière.

4. Après 5 min de cuisson, soulevez le couvercle et vérifiez si les moules se sont ouvertes. Si c’est le cas, vous y êtes presque. Reposez le couvercle et tenez fermement votre casserole à deux mains en gardant le couvercle bien fermé. Vous allez claquer les moules en les faisant décoller du fond pour bien les mélanger au jus et aux légumes.

5. Séparez les moules des coquilles et placez-les dans une coquille avec quelques morceaux de légumes. Déposez vos bouchées sur un lit de gros sel au milieu d’un grand plat.

