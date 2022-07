Le grand Jojo: portrait, La Une, 21h50

Le Grand Jojo, l’incarnation de la culture populaire belge, avait pris sa retraite. Du moins, c’est ce qu’il croyait. À 76 ans, il a quitté son jardin et les animations de soupers moules frites pour composer Viva Brazil , l’hymne qui a accompagné les Diables Rouges pendant la Coupe du monde 2014. Ce documentaire a suivi son come-back, pour dessiner son portrait, à travers les témoignages de ses proches et des images d’archives.

Mardi 19

Poker chinois, la nouvelle route de la soie, Arte, 20h50

De Taïwan au détroit de Malacca en passant par l’Afghanistan, ce documentaire examine les zones de tension du continent asiatique, susceptibles de mettre le feu aux poudres. Des experts interrogent les motivations chinoises derrière les "nouvelles routes de la soie", un projet d’infrastructures dédié au transport de marchandises de la Chine vers l’Europe, et débattent des risques potentiels d’une nouvelle guerre.

Mercredi 20

La carte aux trésors, France 3, 21h10

Cette saison inédite de la Carte aux trésors emmène cette fois les deux candidats, Cécile et Théo, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour explorer le Vaucluse. La zone de jeu démarre sur le pont de Saint-Bénézet (le fameux pont d’Avignon) pour s’étendre vers Vaison-la-Romaine au nord et Lourmarin au sud. Les énigmes nous amèneront le long de la vallée du Rhône et dans les paysages grandioses du Lubéron.

Jeudi 21

Spécial fête nationale, RTL TVI, 19h40

On retrouve enfin une ambiance normale pour la fête nationale. Après deux années sous le Covid, un grand concert gratuit dans le parc du Cinquantenaire sera proposé à toute la population. Il sera retransmis ainsi que le feu d’artifice sur les chaînes de télé nationales. On y retrouvera notamment Alice on the roof, Coely, Typh Barrow ou encore Henri PFR. Dès 19h40 Sandrine Corman animera une émission spéciale.

Vendredi 22

Fort Boyard, Tipik, 20h05

Lors de cette quatrième émission Diane Leyre, Maeva Coucke, Thomas Thouroude, Cléopâtre Darleux, Le Studio Danielle et Arthur Lombard se couperont en quatre pour vaincre le fort et ses habitants. L’équipe tentera de rapporter le plus de pièces possible aux Bonnes fées, une association créée par seize Miss France dans le but de venir en aide aux femmes qui en ont le plus besoin.