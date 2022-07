Évasionestivale: en balade avec un greeter

Il y a trois ans, il a donc lancé un groupe de greeters dans la région. " C’est ma fille qui m’a parlé de ce concept international. J’ai toujours beaucoup voyagé avec mon travail et les relations avec les gens ont toujours été très importantes pour moi ", raconte Michel.

L’habit de greeter était donc taillé pour lui. Il a rassemblé des gens des alentours, des animateurs rencontrés lors de formations au GAL culturalité et ensemble ils ont créé un site internet pour proposer leurs services. " On ne prend pas la place des guides officiels ", insiste Michel. Les greeters sont en effet toujours des bénévoles qui font visiter une région d’une façon différente, en s’éloignant des dates et autres repères historiques.

Elle passe donc par les fermes qui ont inspiré Julos Beaucarne quand il parlait du «pays où les granges sont des navires»

" Je m’intéresse beaucoup au patrimoine donc je fais passer les visiteurs par l’église Saint-Médard de Jodoigne par exemple mais je raconte d’autres anecdotes. Mon épouse, elle, est plus intéressée par le bâti. Elle passe donc par les fermes qui ont inspiré Julos Beaucarne quand il parlait du “pays où les granges sont des navires”. D’autres guides sont plus axés nature ou gastronomie. " Il y en a donc pour tous les goûts. C’est bien ça, la spécificité des greeters.

Pour organiser une visite, rien de plus simple, il suffit de contacter le groupe via un formulaire disponible sur leur site. Un encadré permet de préciser les centres d’intérêt des visiteurs et de leur attribuer le guide qui leur convient le mieux.

Découvrir sa région autrement

" Nous avons de tout mais la plupart des gens se disent intéressés par les promenades, les paysages, la découverte des beaux coins, les curiosités. Ils veulent découvrir les lieux de façon insolite, sortir des sentiers battus. " La gastronomie locale et les bières ont également leur petit succès.

Les profils des touristes sont aussi variés que leurs centres d’intérêt. Michel et les autres greeters de Hesbaye brabançonne ont déjà accueilli des Néerlandais et même des Taïwanais. Mais ils reçoivent évidemment beaucoup de Belges. " Des gens de la région, parfois, qui veulent en apprendre plus. D’autres qui viennent de s’installer et veulent savoir ce qu’il faut y voir et y faire. " Michel n’est d’ailleurs jamais aussi comblé que quand un habitant de la région lui dit à la fin d’une visite qu’il n’a jamais vu Jodoigne comme ça.

Pour réserver une balade (à pied ou à vélo): www.hesbayegreeters.be

Une grande famille internationale

L’idée des "greeters" a vu le jour à New York, en 1992, sous l’impulsion de Lynn Brooks. Le mot vient de l’anglais, "to greet" qui signifie "entrer en contact avec quelqu’un". Ce concept rassembleur s’est rapidement étendu dans le monde, puis fédéré autour d’un réseau (International Greeter Association). Aujourd’hui, on dénombre donc des greeters dans pratiquement 130 villes réparties dans plus de trente pays.

En naviguant sur leur site on trouve ainsi des balades en Grèce, au Japon, au Nigeria, en Argentine, en Estonie ou, plus près de nous, en France.

Michel, notre greeter jodoignois, a (re)découvert comme cela plusieurs destinations chez nos voisins. " J’ai beaucoup travaillé à Amiens dans les années 80 et je n’aurais jamais pensé à y retourner sans les greeters , confie-t-il. C’est une ville qui a beaucoup changé. Ils m’ont fait découvrir des endroits magnifiques, les hortillonnages, les alentours de la cathédrale. "

Il a également exploré sous un angle différent Anvers qu’il pensait bien connaître aussi. " Je me suis promené dans le centre. Ce sont des lieux que j’ai fréquentés mais jamais de cette façon. "

www.internationalgreeter.org/fr