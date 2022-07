Escapade en Flandre: Ypres, la ville du devoir de mémoire

Parmi les plus beaux beffrois de Belgique

Si le souvenir des combats est omniprésent grâce à des monuments, des cimetières militaires et un musée extrêmement didactique (In Flanders Fields), Ypres n’en demeure pas moins une belle halte un peu méconnue pour des touristes qui pensent d’abord à Bruges, Gand ou Anvers lorsqu’il s’agit de visites de villes au nord du pays. C’est dommage car cette petite bourgade à l’architecture très flamande, bâtie autour d’un magnifique hôtel de ville et de l’un des plus beaux beffrois parmi les 33 que compte notre pays (26 en Flandre, 7 en Wallonie), vaut le détour.

L’office du tourisme, qui se trouve justement sur cette grande place, vous permettra de vous renseigner et, surtout, de vous procurer un plan détaillé. Sur celui-ci, vous trouverez une petite carte avec un joli cheminement sur les fortifications de la cité et à travers de petites ruelles très intéressantes. Le tout sera jalonné des principales curiosités de l’endroit avec, comme "pièces maîtresses", outre l’épicentre, l’incroyable monument de la Porte de Menin (voir ci-contre). Faites-le et approfondissez certains endroits.

Petits bistros «vintage»

Enfin, n’hésitez pas à pousser la porte de certains petits bistros à l’ambiance d’antan, avec des murs jalonnés de panneaux publicitaires d’une autre époque, dans un décor "vintage". Même chose avec certains magasins d’antiquités, dont quelques-uns spécialisés dans les objets militaires.

Cinq lieux à visiter

1. La route de la paix

Voici un parcours balisé de 45 km à faire à vélo, avec départ et arrivée sur la Grand-Place d’Ypres. Une carte est disponible à l’office du tourisme pour trois euros. Le parcours vous amène sur différents lieux ayant trait à l’histoire guerrière de la région.

2. Last Post

Tous les soirs à 20 heures précises, une cérémonie est rendue au Mémorial de la Porte de Menin, là où sont gravés dans la pierre les noms de 54896 soldats disparus de ce qui était alors encore l’Empire britannique. La cérémonie, menée par les clairons de la Last Post association, peut prendre aux tripes. À ne pas rater si vous êtes présents. Voici près de 100 ans que cela a lieu (inauguration en 1928).

3. Bellewaerde

Pour les enfants, évidemment. Le Parc d’attractions se trouve à Zillebeke, près du centre d’Ypres.

4. In Flanders fields

S’il ne faut voir qu’un musée concernant la première guerre mondiale, allez voir In Flanders Fields, sur la Grand – Place d’Ypres. Cette exposition interactive est vraiment de qualité et est abritée dans un très beau bâtiment. Organisez votre visite d’environ 1h30 à 2 heures sur www.inflandersfields.be .

5. Museum Godshuis Belle

Un petit musée abrité par un ancien hospice. Il présente une collection de peintures et d’objets qui mérite le détour.

Notre série Escapade en Flandre: Le désert de Lommel et la Haute Campine