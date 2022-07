Les plantes extraordinaires de nos jardins: le mousseux savonnier

Notons que la saponine est totalement inoffensive pour les plantes! Un membre de la famille des Sapindacées, à savoir le superbe Koelreuteria paniculata ou savonnier croît parfaitement chez nous.. Atteignant 10 m de hauteur pour autant de largeur, il produit une abondance de fleurs jaunes en panicules en juillet-août. En Asie, on extrait la saponine présente dans l’écorce et les fruits du Koelreuteria pour confectionner un savon naturel…

Confectionner du savon

Les fruits de cet arbre sont d’ailleurs appelés "soap-berries" dans les pays anglophones! Parmi les plantes vivaces de nos jardins, il en est une qui est particulièrement intéressante de par sa teneur en saponine: Saponaria officinalis.. La saponine est surtout présente dans ses rhizomes puis, dans une moindre mesure, dans les feuilles et les tiges. Comment confectionner un savon avec cette plante bien rustique (elle résiste à du -20°C)?

Il faut récolter 10 g de racines blanches, les placer dans 10 litres d’eau non calcaire (eau de pluie) et faire bouillir le tout 5 minutes. On filtre et on met en bouteille. Vous avez alors à portée de main une solution nettoyante pour les textiles quelque peu délicats. Vous pouvez également l’utiliser comme shampooing (extra pour les cheveux fragiles). Si vous laissez l’eau s’évaporer complètement, vous obtiendrez une pâte un tantinet visqueuse: le savon végétal. Génial non!