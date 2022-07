Jardin: attention à la surchauffe dans la serre

Faut-il aérer la serre de manière continue?

Il est vraiment très important d’aérer la serre très souvent. Sans cette aération régulière l’air qui y est confiné devient très rapidement très chaud et saturé en humidité ce qui n’est pas spécialement favorable aux plantes qui croissent dans cet abri vitré. Le taux d’humidité en augmentation peut favoriser l’apparition de maladies – et de penser ici notamment au redoutable mildiou de la tomate ou à l’oïdium. En aérant le plus possible la serre vous allez évacuer l’air chargé d’humidité et amener de l’air frais, oxygéné. Évidemment, simplement ouvrir une lucarne ou la porte n’est pas une opération suffisante, il faut favoriser une circulation d’air en provoquant un «courant d’air» lors des heures les plus chaudes de la journée. Prévoyez donc d’ouvrir toutes les lucarnes et la porte en même temps.

Comment apporter un peu d’ombre?

Pour l’ombrage de la serre lors des journées ensoleillées, vous pouvez opter pour une toile d’ombrage coulissante à installer (sans plus tarder) dans la serre. Ces toiles peuvent s’acheter dans les jardineries. Autre solution: pulvériser sur les vitres une substance à base de chaux et de craie. Résistant aux fortes pluies d’été, elle réduit «l’agressivité» lumineuse de près de 60%. Cet ombrage s’éclaircit quand le temps est couvert et disparaît progressivement à l’automne.

Attention à la transpiration des plantes!

Si les plantes continueront à transpirer – c’est dans un acte naturel et tout à fait normal – il est envisageable de limiter fortement la déperdition d’eau en provenance de la terre. Comment? En n’arrosant pas en surface mais à proximité directe des racines des plantes, avec un système goutte-à-goutte par exemple (par ailleurs bien pratique lorsqu’on part en vacances). Il est également important, comme au jardin, de pailler le sol de la serre. Ici je vous conseille vivement soit les pellets de paille de blé soit les paillettes de chanvre.

