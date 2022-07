Comme des bêtes, AB3, 20h15

Que font nos animaux quand nous les laissons seuls durant la journée? N’importe quel maître s’est un jour posé cette question. Le film d’animation Comme des bêtes propose une réponse, aussi drôle que loufoque. Nous suivons Max, un petit chien qui découvre le dangereux complot élaboré par un adorable lapin blanc. Il entraîne alors ses compagnons, Duke le gros clébard, Chloé la chatte obèse et Gidget la délicate Loulou de Poméranie dans une aventure en plein New York.

Samedi 16

La chèvre, RTL TVI, 20h35

Le tandem Gérard Depardieu et Pierre Richard a été pour la première fois réuni par Francis Veber dans La chèvre en 1981. Un gars à la poisse chronique est collé dans les pattes d’un détective privé pour servir d’appât pour retrouver la fille disparue d’un grand PDG, elle aussi malchanceuse. Entre les deux acteurs, c’est plutôt Gérard Depardieu qui n’a pas eu de chance sur le tournage puisqu’il s’est fait piquer par un scorpion. Sans gravité, heureusement.

Dimanche 17

En balade provençale, du Verdon à l’Estérel, France 5, 20h55

Cet épisode inédit des 100 lieux qu’il faut voir part vers les sentiers de Provence. La randonnée suit le parcours du GR49, depuis les paysages calcaires des gorges du Verdon, en passant par la plaine de Fayence et ses jolis villages perchés, pour terminer dans le massif de l’Estérel. On y découvre le château de la Colle Noire, là où a vécu le couturier Christian Dior. On plonge ensuite dans un écosystème méditerranéen pour finir par le sommet de l’Estérel.

Love story, Arte, 20h55

Personne n’aurait parié sur le succès de Love story au moment de sa sortie, en 1970. Ce mélo qui voit un jeune couple d’amoureux frappé par le sort, dénotait dans le paysage du Nouvel Hollywood. À cette époque, on ne jurait que par les turbulents Coppola, Altman ou Scorsese. Et pourtant… le charme des deux acteurs, Ryan O’Noel et Ali MacGraw, de parfaits inconnus alors, a opéré. Produit avec un petit budget, Love story a eu un succès immédiat qui a permis au studio Paramount, en difficulté à ce moment-là, de se relancer. Une véritable histoire de cinéma.