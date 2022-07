On a testé quatre restos au détour de la Dyle

Cette brasserie pur jus a su garder une âme d’antan en se logeant dans ce qui était autrefois le café du village. On y mange à la bonne franquette, au coude à coude sur la banquette ou, au zinc, perché sur un tabouret. On s’installe en terrasse, sous l’auvent, ou autour de l’arbre du jardin, le soir, à la lueur des bougies.

Généreuse cuisine de plats bistrotiers sans embrouille. Carte où rien de manque, ni pour les gros appétits, ni pour les petites faims: os à moelle, cervelle de veau, rognons à la Leffe, spare ribs caramélisés, croustillant de pieds de porc, onglet à l’échalote, aile de raie, tartare d’Aubrac… Tout ça arrosé d’un petit rosé ou d’une grande bière belge, par exemple la 888 Tripel eight. Service sympa et ambiance chaleureuse dans cet estaminet qui brasse du monde et se prête parfaitement au bon coup de fourchette.

Décor respectant les codes du genre: miroirs courant tout autour et sur lesquels s’écrivent les suggestions, photos chinées dans les brocantes, réclames d’autrefois…

Chez Ginette, rue de Nivelles, à Houtain-le-Val. Fermé le samedi midi. 067/ 21 09 00

2. La table de Sophie et Marie

Devant l’église de Bousval, voici L’En-Quête du goût, table sympa qui est déjà bien plus qu’un bistrot. C’est le restaurant de Marie, qui est aux fourneaux et justifie le nom en cherchant et trouvant toujours les meilleures saveurs, et de Sophie, qui accueille et règne sur la salle. Jouant avec le mot, le Q de l’enseigne est dessiné comme une loupe de Sherlock Holmes menant l’enquête.

Derrière une façade qui pourrait paraître un peu revêche, voilà un intérieur tout à fait plaisant et soigné, entre briques et boiseries. Les toiles de Norman Faber, artiste catalan, jettent leurs rouges flamboyants sur les murs. Agréable terrasse dans la verdure. À la carte: une soupe de poissons, des croquettes de poulpe et chorizo, des gambas sur un riz safrané, des ravioles de homard… Pour boire local: le chardonnay Goutte d’Ô du vignoble de Bousval.

L’En-Quête du goût, avenue des Combattants, 80, à Bousval. Lunch à 21 €. Fermé le lundi, le samedi midi et le dimanche soir. 067/561899

3. L’autre monde de Luca Gaviglio

Un Altro mondo se cache derrière le magasin Ekivrac, à la sortie de Wavre sur la route de Leuven. Cette enseigne annonce un autre monde et sonne comme une invitation au voyage. Le chef Luca Gaviglio y propose sa gastronomie à la mode italienne: tagliolini à la truffe, saucisse toscane avec des pâtes aux champignons, risotto aux tomates, anchois et cœur de burrata, volaille au Marsala, amandier à l’orange, mangue et citron…

La Cantina de 200 références fait tout le tour du vignoble transalpin sous la conduite du sommelier Domenico Vitto. Les bouteilles sont partout, alignées bien droites sur le mur, couchées dans leurs casiers, piquées sur un pupitre, à l’abri dans leur cave vitrée.

Les tables rondes en bois blond sont dressées dans un grand volume lumineux. L’aménagement est d’inspiration industrielle, avec son escalier en acier qui grimpe sur la mezzanine comme dans un loft new-yorkais. Avec l’une ou l’autre curiosités, comme ce lézard géant et doré qui s’accroche au mur. Terrasse à l’arrière, protégée par un bardage de bois.

Un Altro mondo, Courte rue du Rivage, 406, à Wavre. Lunch à 45 €. Menus à 65 et 85 €. Fermé samedi, dimanche et jours fériés. 010/ 24 35 95

4. Le vrai restaurant d’un caviste

Cet établissement, installé dans une zone commerciale entre bricolage et carrelages, est tout à la fois caviste et restaurant. On y fait donc étape aussi bien pour le verre que pour l’assiette. Les Halles proposent quelque 500 références, du petit rouge pour le barbecue des copains au grand cru à offrir. Leur table, qui avait son nom tout trouvé, est un vrai restaurant et non une cave à manger.

Au menu: calamars farcis comme à Sète, rouget-barbet, américain et frites maison, croustillant de queue de bœuf, selle d’agneau au romarin… De l’extérieur, on ne soupçonne pas la grande salle claire et nette, au mobilier contemporain. Ne demandez pas la carte des vins, qui n’existe pas, et allez directement choisir votre bouteille dans l’œnothèque qui dresse fièrement son mur de flacons. On paie le prix caviste et on ajoute un droit de bouchon unique de 12 €.

Le Resto des Halles, chaussée de Louvain, 509, à Wavre. Menu à 45 €. Fermé dimanche et lundi. 010/ 81 08 21