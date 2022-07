1. Coupez les aubergines en 2 dans le sens de la longueur. Badigeonnez-les d’huile d’olive et d’un peu de sel, puis enfournez 20 minutes à 200 °C. La chair doit être cuite.

2 . Prélevez la chair des aubergines de manière à former un creux.

3. Dans une sauteuse, faites revenir les oignons et poivrons coupés en lamelles durant 10 min, le temps qu’ils se ramollissent. Ajoutez la viande que vous écrasez bien. Ajoutez les concentrés ainsi que les épices et l’assaisonnement. Si c’est un peu sec, ajoutez un demi-verre d’eau. Mélangez et laissez cuire quelques minutes à feu doux.

4. Ajoutez la farce des aubergines à la préparation.

5. Mettez vos aubergines dans un plat allant au four. Tapissez le fond des aubergines avec un peu de fromage râpé (kasar ou mozzarella). Ajoutez la garniture. Décorez avec quelques morceaux de tomates et de poivrons.

6. Préparation de la sauce: dans une casserole, faites chauffer de l’huile ou du beurre et faites cuire le concentré de tomate. Salez et ajoutez l’eau bouillante. Versez la sauce dans le plat à mi-hauteur des aubergines. Enfournez le tout environ 20 minutes à 200 °C.

