Les secrets pour réaliser un délicieux et rafraîchissant ice-tea maison

On ne le rappellera jamais assez: il faut boire beaucoup d’eau lorsque le mercure grimpe. Mais il n’est pas interdit de se faire plaisir également. Evitez les boissons alcoolisées, y compris la bière, qui ne feront qu’accélérer votre déshydratation. Le thé glacé, en revanche, ne vous fera pas de tort. Pour un délicieux breuvage, fuyez les sachets de thé, nettement moins goûteux et savoureux que le thé en vrac. Les commerces spécialisés vous proposent de multiples variétés, également moins amères que les sachets. Aromatisées et parfumées, certaines variétés conviennent spécifiquement au thé glacé.