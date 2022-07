Des vacances à vélosur l’Euro Ravel

EuroVelo, ce sont dix-sept longs itinéraires qui sillonnent l’Europe dont cinq qui passent par la Belgique. Plus de mille kilomètres à parcourir dans toutes les régions belges. La Kustroute qui longe la côte belge de Knokke à La Panne est un incontournable. Ce sont 93 km qui bordent nos côtes, et sont inclus dans les 7050 bornes que compose la Véloroute de la mer du Nord. Des falaises norvégiennes à Hambourg, passez par les Pays-Bas et notre plat pays pour finir dans les campagnes anglaises ou les lacs écossais. Il n’y a que l’embarras du choix dans la diversité de paysages.

5100 km à travers l’Europe du Nord

La fameuse Kustroute est aussi incluse dans la Véloroute de l’Europe Centrale. Celle-ci démarre à Kiev pour se terminer à Roscoff en Bretagne. 5100 km à travers l’Europe du Nord d’est en ouest. Cette route entre en Belgique depuis les Pays-Bas, dans le Zwin, longe le littoral belge puis poursuit avec 1500 km le long des côtes françaises. Vous passez par Calais, Le Havre et, bien sûr, le Mont-Saint-Michel pour arriver sur la côte de granit rose avant la destination finale qu’est la cité corsaire. Encore un grand moment de vélo et de découverte.

Enfin, avec une partie française superbe, la Atlantic Coast Road porte bien son nom avec ses 11000 km qui longent exclusivement la côte atlantique: départ en Norvège, puis bateau pour passer en Angleterre, puis l’Irlande et à nouveau l’Angleterre jusqu’à Plymouth et à nouveau un bateau pour rejoindre Roscoff. Là, c’est la Vélodyssée qui commence: 1200 km de la Bretagne à Hendaye dans le pays Basque. L’océan est toujours à proximité et vous empruntez la plus longue piste cyclable de France. Un pur moment de bonheur.

Infos sur www.eurovelo.com