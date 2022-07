Late Night, Inondations, un an après, etc.: La sélection télé de la semaine du 11 au 15 juillet

Late NightLa Une, 20h20

Les fans de The Office connaissent Mindy Kaling, scénariste et actrice de la série (Kelly Kapoor). Elle s’est inspirée de son parcours pour écrire Late Night , une comédie mettant en scène une célèbre présentatrice de talk-show sur le déclin, forcée d’engager une jeune femme d’origine indienne au sein de son équipe d’auteurs pour revitaliser l’émission. Humour et répliques acérées au programme.

Mardi 12

Une saison (très) particulière, France 2, 23h10

Le 12 mars 2020, le palais Garnier et l’opéra Bastille ont fermé leurs portes. Personne n’imaginait alors que les danseurs, habitués à pratiquer leur art entre cinq et sept heures par jour, allaient être éloignés aussi longtemps de leurs studios de répétition et de la scène. Ce documentaire a suivi leur reprise, en coulisses, des premiers cours jusqu’aux retrouvailles avec le public.

Mercredi 13

Inondations un an après, La Une, 20h35

Ce 13 juillet marque un triste anniversaire: celui du début des terribles inondations qui ont frappé la Belgique. Plus de 100000 personnes ont vu leurs souvenirs, leur maison emportés par les eaux. Depuis juillet 2021, une équipe a suivi les victimes dans leurs combats pour reconstruire leurs vies. Entre désespoir, solidarité, colère, joie, on partage ces moments avec Christiane, Marc, Nathalie, Marguerite,

Jeudi 14

HannahLa Trois, 20h30

Récompensée par la Coppa Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise 2017, Charlotte Rampling brille dans ce portrait intime d’une femme dont la vie bascule après l’arrestation de son mari. Entre acceptation de la réalité et déni, le réalisateur fait vivre au spectateur la solitude de cette épouse rejetée par les autres, notamment par son fils. Un vrai polar, à l’ambiance angoissante!

Vendredi 15

Bigfoot juniorClub RTL, 20h05

En Belgique, sans chauvinisme aucun, on est plutôt doués pour l’animation. En témoigne Bigfoot junior , produit par le studio nWave, créé par Ben Stassen. Il nous entraîne dans une forêt peuplée d’animaux extraordinaires, en compagnie d’un gamin qui cherche son père disparu. Au cours de sa quête, il découvre le légendaire Bigfoot, avec lequel il va vivre une aventure unique.