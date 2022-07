Clémence organise vos voyages en train sur-mesure

"C’est très compliqué de réserver un train pour aller en Europe, il y a plein de sites différents. Ce n’est pas comme les avions, explique Clémence Gillion, 32 ans, originaire de Namur. Mon but est de faciliter la vie des gens, en guidant et inspirant leur voyage en train, pour un petit prix."

Concrètement, elle propose de façonner un itinéraire en train personnalisé, à travers l’Europe et la Belgique, à partir de 25 euros (prix promo de lancement). "Que vous rejoigniez des amis en Provence ou la famille dans le sud de l’Espagne, je propose de trouver le meilleur trajet en train jusque-là, mais aussi toutes les astuces pour payer moins cher, les jolies choses à voir autour des gares et les recoins calmes – comme un parc – pour attendre votre prochain train" , explique-t-elle.

Parcourant les sites des compagnies ferroviaires européennes, et renforçant ses connaissances du réseau au fil de ses voyages et explorations, elle déniche les meilleures combinaisons et promotions pour parcourir le rail européen. "Souvent, je fais faire des économies sur les trajets en train."

Comment ça fonctionne?

Pour recevoir votre itinéraire, rien de plus simple. Il suffit de prendre contact avec Clémence par mail, SMS ou WhatsApp. "On s’appelle pour voir ensemble ce que la personne désire comme voyage (direct, en plusieurs jours, les dates, les envies, s’il y a des petits enfants…). Une fois payé, je prépare l’itinéraire et je réalise les réservations (à partir du 15juillet, date officielle de lancement). Dans les 24 à 48 h, j’envoie alors les horaires, conseils, budget (avec les optimisations) et les choses à faire aux alentours des gares.En cas d’itinéraire avec plusieurs arrêts, je peux également proposer des logements et activités."

Sur son blog, elle propose d’ailleurs déjà deux articles avec le plein de conseils pour découvrir la Wallonie Picarde et Prague. Et ce n’est que le début. "La philosophie de Train Therapy est de faire découvrir des endroits peu connus et accessibles en transports en commun."

Un moment de déconnexion

Jeune maman de deux enfants, de 4 et 2ans, Clémence Gillion a déposé ses valises à Bruxelles, à deux pas de la gare de Bruxelles-Midi. Pratique pour sauter dans un wagon.C’est que cette Namuroise d’origine est passionnée de train.

"Je voyage en train depuis toujours" , sourit celle qui est déjà revenue d’Istanbul par les rails et s’est rendue à Saint-Pétersbourg en train. Pendant deux ans, Clémence a été présidente de "Back on Track Belgium", une ASBL qui milite pour le retour massif des trains de nuit en Europe et plus particulièrement en Belgique. "Un quart des émissions mondiales de CO2 est dû aux transports" , rappelle Clémence, qui ne se veut en aucun cas moralisatrice. Aujourd’hui membre sympathisante, elle a décidé de miser sur sa passion en lançant ce projet entrepreneurial Train Therapy.

Laissez-vous (trans-)porter

"Mon but est simplement d’aider les gens à voyager différemment quand c’est possible." Et en Europe, pour le coup, ça l’est. Alors, évidemment, selon les destinations, ça prend un peu plus de temps, mais "le trajet en train fait partie du voyage , glisse-t-elle. On ressent le voyage, le cheminement: on n’est pas juste téléporté d’un endroit à un autre.Le train est un moment de bien-être et de déconnexion. Les vacances commencent à la gare, laissez-vous (trans-)porter."

Infos via hello@train-therapy.be ou 0477/356339 – www.train-therapy.be