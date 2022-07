Pourquoi les moustiques nous piquent-ils ?

Dès le retour des beaux jours et des nuits qui s’allongent, ils sont là, virevoltant autour de vous tandis que vous tâchez de trouver le sommeil, guettant votre présence, ou plus précisément… votre sang… Vous les sentez vous effleurer, voire se poser sur l’une ou l’autre partie de votre corps. Pire, vous entendez leur insupportable « bzzzz » vibrer dans vos oreilles sans déterminer leur position exacte pour pouvoir les exterminer. Eh oui, les moustiques sont bel et bien présents durant vos vacances! Et ils peuvent les transformer en véritable calvaire.