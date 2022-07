Une escapade à Clermont-Ferrand, entre culture et patrimoine

Ville universitaire mais également de tradition industrielle, Clermont-Ferrand tient surtout sa notoriété de l’entreprise Michelin, l’un des deux plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques. Du premier pneu démontable des frères Michelin en 1891 aux dernières innovations, en passant par les cartes, les guides et le légendaire Bibendum, Michelin a fait et fait toujours la renommée de Clermont-Ferrand partout dans le monde.

Clermont-Ferrand est une ville où art de vivre et dynamisme se côtoient merveilleusement sans jamais se heurter

Le musée du groupe Michelin situé à côté du stade de rugby, une autre fierté locale, offre une expérience ludique et interactive dans un décor qui fait voyager les petits comme les grands. Et puis, l’Aventure Michelin commence par une Micheline (un autorail léger) et un avion Bréguet qui rappellent que les pneus Michelin ne chaussent pas que des voitures.

Ville où à vécu Blaise Pascal, génie littéraire et scientifique, Clermont-Ferrand ne se résume pas qu’à ses pneumatiques, tant les richesses de la ville sont nombreuses. "La ville de Clermont-Ferrand se caractérise à la fois par son dynamisme culturel et son savoir-vivre , précise Émilie Bourdut, qui travaille à la Maison du tourisme de Clermont-Ferrand. C’est une ville étudiante détenant une quiétude qui n’a rien à envier à d’autres villes. Intimement liée à la nature environnante, Clermont-Ferrand est une ville où art de vivre et dynamisme se côtoient merveilleusement sans jamais se heurter. Elle bénéficie d’un patrimoine unique en lien avec son histoire volcanique qui vaut le détour: de la fameuse basilique Notre-Dame-du-Port, en pierre blonde, inscrite à l’Unesco, au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu’à la surprenante cathédrale noire en pierre de lave, la ville révèle ses atouts lors d’une déambulation qui ne manquera pas de vous surprendre."

Et pourquoi pas de façon plus ludique pour les amateurs d’escape game et de jeu de piste avec une activité proposée par "Les Arcanes de la cité" qui permet, sous forme d’enquêtes amusantes, de découvrir le patrimoine de Clermont sous un autre angle?

Future Capitale européenne de la culture?

En 2028, la France accueillera une "Capitale européenne de la culture". Au même titre que les villes d’Amiens, Bastia, Bourges, Montpellier, Nice, Reims, Rouen et Saint-Denis, Clermont-Ferrand introduira sa candidature le 1er décembre 2022 pour devenir cette capitale. "Notre candidature est construite avec les forces vives du territoire, mobilisant tous les secteurs d’activité et tous les milieux, aussi bien culturels, économiques que sociaux, éducatifs et citoyens" , avance Patrice Chazottes, directeur de l’association Clermont-Ferrand Massif central 2028.

Le Puy de Dôme

Premier site touristique du département, le Puy de Dôme est le volcan emblématique de la chaîne des Puys, faille de Limagne inscrite à l’Unesco.Situé à 1465 m d’altitude, il peut être rejoint à pied, à VTT certains jours de l’année, ou en train à crémaillère. Au sommet, une vue panoramique à 360° sur la chaîne des Puys. On y retrouve trois possibilités de balades: le chemin des pèlerins contourne le temple de Mercure, l’un des plus importants sanctuaires gallo-romains et dont un musée permet de faire la lumière sur cette construction pour le moins surprenante à une telle altitude.

Il y a aussi le chemin des Conquérants qui évoque les exploits sportifs, l’aventure d’Eugène Renaux, l’expérience de Blaise Pascal et l’histoire de l’observatoire météorologique. Quant au chemin des curieux, il initie à la flore et à la faune qui peuplent le sommet. L’endroit est aussi fort fréquenté par les amateurs de parapente, alors que l’antenne de 73 m qui se trouve au sommet du Puy de Dôme sert à la télédiffusion en France.