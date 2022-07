Escapade en Flandre: le curieux désert de Lommel

Tour de 30 mètres de haut

Le désert de Lommel (200 hectares) fait partie d’une zone naturelle de près de 5000 hectares classée Natura 2000. Le sable provient d’une ancienne exploitation industrielle de zinc datant du début du XXe siècle. Sous l’effet de la pollution, la zone de bruyère a perdu peu à peu sa végétation et s’est transformée en étendue de sable. Les autorités ont alors décidé de planter des conifères, histoire de stabiliser le sol.

L’endroit est devenu une attraction. Des sentiers balisés ont été aménagés, avec force panneaux explicatifs sur la faune et la flore du lieu (uniquement en néerlandais, malheureusement). Une tour d’observation de trente mètres de haut, construite en 2013, permet de bien visualiser l’ensemble avec des regards portant loin, vu le caractère plat de la région.

Pour un aperçu intéressant, l’idéal est le mode promenade. Trois boucles (3, 6 et 9 km, balisage de couleurs différentes) permettent d’avoir un aperçu intéressant de l’endroit. Il est possible de le faire en VTT, sachant que sur certaines portions de sable meuble, il faudra pousser le vélo.

Pas de baignade, malheureusement

Quelques endroits sont aménagés en zone de pique-nique, l’idéal étant évidemment de s’installer sur une plage au bord de l’eau. À ce sujet, sachez qu’il est malheureusement interdit de se baigner ou d’utiliser une embarcation, alors que tout incite à le faire. Préservation de la nature, danger car zone non surveillée et eau non analysée fréquemment sont à la base de cette interdiction.

Pour tout renseignement, notamment sur les différents itinéraires et leur point de départ: https ://toerismelommel. be/fr/zienendoen/sahara-fr/

Le travail du verre, des moulins et leur musée

L’essentiel de l’intérêt de Lommel réside dans son "désert" et ses multiples promenades. Voici tout de même l’un ou l’autre endroits qui agrémenteront votre visite.

Glazenhuis Vu de l’extérieur, l’endroit est assez original, architecturalement parlant. Une forme "cubique" surmontée d’une sorte de chapeau pointu, le tout en verre. Voici le Glazenhuis, soit le Centre flamand de la verrerie contemporaine, qui fut inauguré en 2007. L’endroit vit au rythme d’un fonds propre, mais aussi, et peut-être surtout, grâce à des expositions d’artistes belges et internationaux spécialisés dans le travail du verre. www.glazenhuis.be .

Moulin de Leyssen Ce joli moulin date de 1797 et a déjà été déplacé à trois reprises. Nous sommes dans le Kattenbos, toujours à Lommel évidemment. La construction a du cachet, il fonctionne toujours (possibilité d’acheter sur place de la farine faite de cette façon on ne peut plus traditionnelle) et on peut le visiter. Renseignements sur https ://toerismelommel. be.

Musée du moulin Sur les lieux d’une ancienne ferme abbatiale, vous trouverez le Musée du moulin. L’endroit abrite des maquettes de moulins en activité, des pièces de moulins et d’anciens moteurs. À l’extérieur figure une réplique d’un ancien moulin à manège actionné par un cheval de labour. www.domeindegrootehoef.be

Découvrez les autres étapes de notre série Flandre insolite:

L’ode à la nature de la Haute Campine