En Auvergne, les reliefs sont volcans

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2018, la chaîne des Puys se situe en plein cœur de l’Auvergne, dans une région où l’homme a dû apprendre à vivre avec les volcans. Ici, la chaîne des Puys et ses 80 volcans alignés le long de la Faille de Limagne sur une bonne quarantaine de kilomètres composent un ensemble volcanique unique au monde par sa jeunesse, car moins de 10000 ans nous séparent de la dernière éruption. "Il n’y a pas un volcan qui soit identique à l’autre , précise Sylvain Pasdeloup, membre de l’office de tourisme de Terra Volcana. Ils ont tous donné une pierre différente lors des coulées de lave, dont la pierre de Volvic que l’on retrouve un peu partout dans la région."

Une région où les possibilités de découvertes sont nombreuses. Randonnées pédestres ou visites culturelles, tout le monde y trouvera son bonheur. Au cœur du Puy-de-Dôme, destination Terra Volcana ( www.terravolcana.com ), située entre Clermont-Ferrand et Vichy, qui propose déjà un vaste panel d’activités, dont de nombreux incontournables tels que le parc à thème Vulcania ou encore le volcan de Lemptégy, qui trône au cœur de la chaîne des Puys.

Un laboratoire de recherche

Formé il y a environ 30000 ans suite à deux éruptions, il a été, après la Seconde Guerre mondiale, exploité pendant 60 ans pour en extraire de la roche volcanique afin de restaurer les villes détruites. Devenu un véritable laboratoire de recherche pour les scientifiques du monde entier et ouvert au public depuis trente ans, l’endroit fait partie des "Grands Sites de France".

Il est unique au monde car il s’agit du seul volcan qui se visite de l’intérieur, à pied ou en petit train, le long d’un parcours de 3,2 km qui descend jusqu’à 60 m en dessous de la bordure du cratère, où la vue est superbe. "Le volcan n’est plus exploité depuis 2006 mais les machines sont toujours là et font partie du patrimoine ", précise Philippe Montel, directeur d’un site qui accueille 120000 visiteurs par an, dont 30% de groupes scolaires. Logique quand on sait l’intérêt pédagogique que présente l’endroit.

"Entre la découverte, la préservation, les études scientifiques, la vulgarisation et la mise à disposition du site, tout a bien évolué et nous sommes les seuls à proposer de visiter l’intérieur d’un volcan avec autant d’explications. Et, nouveauté cet été pour le 30eanniversaire de l’ouverture du site au public, le réveil du volcan, une expérience nocturne à couper le souffle."

Des randonnées, à pied ou en VTT

Mais Terra Volcana, ce sont également 700 km de sentiers accessibles pour des randonnées pédestres ou en VTT dans une nature à couper le souffle, des petits villages au cachet bien défini, mais aussi des villes d’art et d’histoire comme Riom et Volvic où la pierre et la célèbre eau naturelle font bon ménage.

C’est d’ailleurs à Volvic que l’on retrouve la grotte de la Pierre, lieu de naissance de la pierre de Volvic, cette fameuse pierre noire qui a servi lors de la construction de la cathédrale de Clermont-Ferrand. "Il est aussi important de savoir comment l’homme a tiré profit d’un tel environnement, car si l’on n’avait pas extrait la pierre de Volvic, on ne serait jamais tombé sur l’eau."

Il n’y a pas de montagnes en Auvergne, tout relief est volcan

Pour se rendre compte concrètement de l’intérêt d’un tel environnement, une randonnée au Puy des Gouttes, volcan à la géologie particulière et tourmentée, s’impose. Accompagnateur en montagne, Kévin Conilh nous fait vivre sa passion des volcans. "Je suis arrivé en Auvergne il y a vingt ans pour y travailler dans le secteur de l’environnement. Je ne suis pas encore reparti et je n’en ai pas encore fait le tour."

Le site est fragile et l’humain doit s’en rendre compte. "L’important est de découvrir mais surtout de préserver des endroits de nature incroyables. En Auvergne, tous les volcans ont des histoires géologiques différentes et à partager. Les paysages volcaniques sont d’une rare beauté et on est servis en Auvergne, où il n’y a pas de montagnes. Ici, tout relief est volcan."