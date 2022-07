Découvrez le lac Pavin, beauté du massif du Sancy

"Touristes et randonneurs sont les principaux visiteurs de la région, comme les skieurs en hiver , lancent Pierre et Françoise, qui tiennent la charmante maison d’hôtes Aaisa dans le centre de Besse. La région propose de nombreuses curiosités facilement accessibles au grand public, et certainement aux familles."

Parmi les points forts de la région, on retrouve le Puy de Sancy, le plus haut volcan d’Auvergne et de France métropolitaine, qui culmine à 1886 m. Et que dire du Lac Pavin, plus jeune volcan de France métropolitaine. "Les légendes locales racontaient qu’il s’agit d’un lac sans fond, dépourvu de poissons, et que quand on y jetait une pierre, cela déclenchait tempête et foudre , commente Marie Léger, chargée de patrimoine pour la commune de Besse. On racontait aussi que la cité engloutie de Besse se trouvait au fond du lac, ce qui amenait beaucoup de curieux."

La vérité d’aujourd’hui est bien différente. D’un diamètre de 350 m pour une profondeur de 90 m, le lac Pavin est un site protégé, classé et méromictique, c’est-à-dire que les eaux profondes et de surface ne se mélangent pas. Cela nous donne un endroit superbe avec un lac qui propose des eaux sombres en hiver et turquoise en été, "et qui est encore plus beau par temps d’orage".

Besse et Super-Besse

Superbe aussi, le charmant village de Besse, cité médiévale construite sur une coulée de lave, labélisé "Petite cité de caractère", "pour sa cohérence entre constructions et architecture", précise Cécile Ecalle, de l’Office de tourisme du Massif du Sancy ( sancy. com ). Des morceaux de remparts sont encore bien visibles, comme ce jardin médiéval composé de plantes médicinales et aromatiques "entretenu par les habitants" , ou encore la tour du château du Bailli ou la porte du beffroi.

Si les randonnées ont leur petit succès en été, les trois stations de ski du Massif du Sancy font quant à elles le bonheur des amateurs de glisse en hiver. Mais dans la station de Super-Besse, on vit été comme hiver, notamment grâce à l’Xtrem Aventure de la Biche, une aventure hors du commun qui propose aux amateurs de sensations fortes une succession de 20 tyroliennes, dont une de 300 m survolant la cascade de la Biche. Ponts de singe, ponts suspendus, quick jumps… sont également au menu. "En hiver, la station propose un large choix d’activités autres que le ski. Super-Besse est à sept minutes de Besse et des navettes sont proposées pour que les visiteurs puissent profiter d’un large choix d’animations dans la région en journée et en soirée après leur journée de ski" , précise Cécile Ecalle.