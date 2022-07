5 recettes pour un pique-nique - Les 7 aliments les plus rafraîchissants - Le meilleur burger bruxellois : découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

40 bougies soufflées à la Villa Lorraine par Thomas Turillon

Pour moi, l’âge n’est qu’un chiffre. Ce sont surtout les autres qui vous rappellent à quel point il est important de célébrer un an de plus au compteur de la vie. Plus encore en quittant ma trentaine, voici quelques jours. On m’a dit qu’il fallait "marquer le coup" en m’invitant à La Villa Lorraine. Je n’ai pas fait la fine bouche: je n’allais quand même pas faire ma crise de la quarantaine dès le départ!

Je me suis donc retrouvé attablé entre une jolie famille détaillant sa vie dans le "BW" (la déformation professionnelle incite toujours à tendre l’oreille) et deux jeunes américaines influenceuses en apparence.

D’une succulente gelée de melon estivale en guise d’attaque jusqu’au geste de la maison offrant un mini-gâteau mi-sucré/mi-acidulé et sa bougie escortés d’une coupe de Ruinart, en passant par un burger gourmand de poularde, un lieu jaune de ligne et son inoubliable sauce au plancton ou encore un wagyu cru tutoyant de la langoustine… L’addition fut d’un chouïa plus que 300€ par rond de serviette (je n’ai pas payé mais cela ne m’a pas empêché de loucher!) Se justifie-t-elle? J’ai d’autant plus mon avis positif que j’ai trop souvent entendu "Je ne saurais pas donner autant pour manger!" de la part de personnes qui, au décompte, savent pourtant dépenser bien plus en paquets de clopes et de fashionistas aguerries aux futilités peuplant leur dressing!

Un ticket ne résume pas aux ingrédients d’un menu 7 services mais aussi à la vaisselle fine, à la brigade impliquée dans un marathon quotidien, au personnel aux petits soins – il est étonnamment assez jeune mais il assure - et bien sûr au chantier titanesque ayant transfiguré le 75 de l’avenue du Vivier d’Oie pour qu’il retrouve sa place dans les temples gastronomiques du XXIe. Chez le cador Mattagne comme chez ses confrères de fourneaux tutoyant étoiles et toques, c’est la combinaison d’un tout qui rend le moment exceptionnel. Il le fut et doit le rester pour mieux l’apprécier et ne pas oublier.

