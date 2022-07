Festival d’Avignon: Le moine noir, Arte, 22h40

Le réalisateur et metteur en scène Kirill Serebrennikov ouvre le bal de la 76 édition du Festival d’Avignon. Le Russe s’inspire de Tchekhov pour livrer une réflexion sur la liberté. Un thème qui lui est familier puisqu’il a été assigné à résidence durant quatre ans. Enfin autorisé à quitter Moscou, il réunit dans la cour d’honneur du palais des papes des comédiens, chanteurs lyriques et danseurs de différentes nationalités. Une pièce inédite, diffusée en léger différé.

Les âges de la vie, Arte, 20h50

Ce documentaire en deux parties explore deux périodes charnières de la vie: l’enfance et ses découvertes et la vieillesse et sa (prétendue) sagesse. Le premier épisode interroge l’enfance, de la Grèce antique aux Lumières en passant par le XIXe. À quoi ressemblait-elle autrefois et quels éléments façonnent notre regard sur cette première période de la vie, aujourd’hui? Le deuxième se demande comment nos aînés ont assumé socialement la vieillesse à travers les siècles.

Dimanche 10

Cuban Network, France 2, 21h10

Début des années nonante, un groupe de Cubains est envoyé par le département du contre-espionnage de leur pays pour surveiller un groupe anti-castriste installé en Floride.

Ce film raconte l’incroyable histoire de ces agents infiltrés à Miami sous le nom de Wasp Network (le "réseau guêpe" en français). Une intrigue touffue mais passionnante, portée par Penélope Cruz, Edgar Ramirez et Gael Garcia Bernal.

Bourvil, son petit val perdu,France 5, 22h40

En 1955, Bourvil achète à Montainville, village perdu des Yvelines, une maison blanche atypique perchée sur une colline. Ici, il s’évade pour retrouver son jardin où il aime planter des arbres. Une nature qui lui rappelle sa Normandie natale. Entre sa maison d’enfance à Bourville et sa parenthèse enchantée à Montainville, cet acteur resté immensément populaire est raconté par ses fils, sa nièce, ceux qui ont travaillé avec lui, comme Danièle Thompson, et ceux qui l’admirent, comme Xavier Beauvois.