"Les moules sont bien charnues et ont une belle couleur, nous évaluons le pourcentage de chair à 27%", s’est félicité Marinus Padmos, mytiliculteur à Bruinisse.

S’il reconnaît que le lancement de la saison, traditionnellement fixé au premier mercredi de juillet, est par définition un moment où il convient de vanter la qualité des moules, le président des éleveurs zélandais tient à nuancer. "La date varie pour qu’on ait cette qualité. Si ce n’est pas le cas, nous attendons", rappelle Addy Risseuw.

La dernière saison était assez bonne, juge-t-il. "Avec presque 34 millions de kilos et une moyenne de 2 euros le kilo, le volume total de la saison 2021-2022 était plutôt bon."

L’objectif de volume est similaire cette année. "Les tempêtes de février (Dudley, Eunice et Franklin) peuvent encore avoir un effet négatif sur la saison à venir, mais peut-être plus encore sur la saison 2023. Tout dépend maintenant de la croissance qui a lieu de maintenant à fin septembre."

Les Belges sont les plus friands de moules "depuis 150 ans", salue le président. Cependant, les consommateurs les plus enthousiastes ont tendance à se trouver parmi les plus âgés. "C’est pourquoi nous dirigeons nos campagnes de promotion vers les jeunes."

Parmi les initiatives censées séduire de nouvelles générations d’amateurs figure le hamburger de moule, également présenté mercredi.

S’il a apprécié l’expérience, l’ambassadeur des mytiliculteurs Johan Boskamp reste davantage sensible à la tradition. "Un moule-frites à l’ancienne. J’y suis complètement accro", a reconnu avec sa gouaille légendaire l’ancien coach à succès d’Anderlecht.