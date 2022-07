Du soleil mais pas partout

Les clématites aiment la lumière du soleil mais supportent sans le moindre problème la mi-ombre. Notre lectrice souhaite faire grimper ses jolies plantes sur un mur exposé plein sud, ce qui n’est pas évident car ces endroits peuvent être très vite brûlants en été. Le premier conseil est d’installer un support qui permettra à la clématite de partir à l’assaut du mur. Ce support ne devra surtout pas être plaqué contre le mur mais à quelques centimètres de celui-ci afin que l’air puisse circuler librement entre le mur et la clématite. D’autre part, si la clématite aime avoir la tête au soleil, elle demande impérativement à avoir la base protégée des rayons solaires. Pour ce faire, il est possible d’utiliser de grandes tuiles ou encore de planter devant la clématite plusieurs vivaces qui feront de l’ombre à la base de la plante. Dans une situation chaude comme c’est le cas ici, il faudra arroser les clématites régulièrement durant la période estivale puisqu’en terre sèche, les fleurs ne durent pas longtemps et, dans les cas extrêmes, le feuillage peut flétrir. Un paillage est bien utile pour limiter les déperditions en eau.

Une clématite sortant de l’ordinaire

Dans un jardin protégé des vents froids du nord et de l’est, il est possible de cultiver des clématites à feuillage persistant comme la clématite d’Armand (Clematis armandii) qui fleurit en mars-avril. Ses fleurs sont blanches ou roses et diffusent un agréable parfum. Dans un sol suffisamment riche, elle atteindra de 3 à 6 m de hauteur, offrant un spectacle printanier éblouissant.

En pot sur la terrasse

Il est possible de cultiver des clématites dans des pots, à condition que ces clématites ne dépassent pas 2 à 3 m de hauteur et que les contenants aient une capacité minimale de 30 litres. Un tuteurage est bien sûr indispensable, de même que des apports réguliers d’engrais tout au long de la période de végétation. Les Clematis cirrhosa sont de petites merveilles qui fleurissent au cœur de l’hiver et s’adaptent parfaitement à une culture en conteneur. La clématite Little Mermaid ne dépasse pas 2 m et fleurit au printemps et en fin d’été. Ses fleurs sont d’un très beau rose nacré.

