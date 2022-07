Ces plantes extraordinaires - L’arbre aux haricots bleus

Le Decaisnea fargesii, un arbuste très original, nous vient de l’ouest de la Chine. Parfaitement résistant au froid, même très vif, il devrait trouver une place de choix dans nos jardins. De loin, le port particulier du Decaisnea fargesii n’est pas sans rappeler celui d’un autre superbe arbuste, l’Aralia elata. Hors floraison, une façon de les différencier avec certitude consiste à regarder le tronc : celui de l’Aralia est fortement épineux, celui du Decaisnea pas du tout. De forme érigée mais aux branches joliment arquées à leur extrémité, ses feuilles caduques mesurent de 70 à 90 cm de longueur et sont composées de 13 à 25 folioles. Elles sont d’un vert glauque virant à l’automne au jaune beurre. Bien qu’assez discrète, sa floraison est intéressante, avec ses longues panicules de fleurs jaune verdâtre. Elle se montre en juin-juillet. Mais l’aspect le plus décoratif de l’arbuste n’apparaît qu’à l’automne, quand apparaît la surprenante fructification : des gousses de la grosseur et de la forme d’un gros haricot, d’un superbe bleu métallique, d’où son surnom d’arbre aux haricots bleus. Quand le feuillage vire au jaune, le contraste de coloris est surprenant. Bien que la pulpe soit comestible mais peu savoureuse, on ne cultive cet arbuste chez nous que pour ses valeurs ornementales. Au stade adulte, le Decaisnea fargesii atteint une hauteur de 2,5-4 m pour un étalement de 2,5 m. Vu ces dimensions relativement faibles, c’est une plante qui peut prendre place dans la plupart des jardins. Résistant à du -20°C, elle pousse aussi bien à la mi-ombre qu’au soleil. On lui évitera les expositions brûlantes mais aussi les endroits exposés aux vents froids du nord et de l’est, étant donné la mise à feuilles hâtive de la plante. Il apprécie les sols légers, bien drainés et riches en humus. Une humidité hivernale excessive et un terrain trop lourd, trop compact perturbent fortement sa croissance, assez rapide pour un arbuste.