Le citron, c’est l’agrume désaltérant par excellence. Mais l’orange apporte aussi ses bienfaits, notamment en renforçant la résistance des capillaires sanguins, qui souffrent particulièrement de la chaleur. Enfin, le pamplemousse est aussi un très bon hydratant pour l’organisme. Pourquoi ne pas mixer les trois dans un délicieux jus frais?

2. La pastèque

Avec les 92% d’eau qu’elle renferme, la pastèque est un excellent moyen de s’hydrater. Elle est aussi idéale pour les enfants, surtout lorsqu’ils souffrent d’un coup de chaud. À servir comme goûter, comme dessert ou en jus.

3. Le melon

Il est, tout comme la pastèque, composé majoritairement d’eau (90%). Sa forte teneur en minéraux (potassium, calcium et magnésium) est également bénéfique à l’organisme. enfin, il protège la peau du soleil et favorise le bronzage.

4. La tomate

Très peu calorique et composée à 95% d’eau, elle étanche la soif! Bonne aussi pour le bronzage grâce à sa richesse en pigments naturels. Il y a bien des façons de la consommer, que ce soit en salade, en soupe (froide) en jus ou tout simplement à croquer.

5. Le concombre

S’il y avait une Coupe du Monde des aliments les plus riches en eau, ne cherchez pas le vainqueur, c’est lui. Composé à 97% d’eau, il est logique qu’il soit des plus rafraîchissants. Il est aussi riche en fibres et en minéraux, peu calorique et donc idéal pour tous. Il se consomme surtout cru, mais peut aussi être un ingrédient de vos gratins.

6. La courgette

À l’inverse du concombre, elle se consomme surtout cuite, mais la courgette a des vertus encore plus hydratantes si on la mange crue (dans un taboulé par exemple). Léger, faible en calorie, riche en eau, ce légume est parfait en cette saison.

7. La salade

C’est la star des brasseries lorsque le mercure grimpe. Préférez la roquette, la frisée ou encore le chicon, leur amertume permet de détoxifier le système digestif. La salade est riche en minéraux et vitamines, mais pour y ajouter un peu de protéines, les lentilles, le tofu, les oeufs et le poisson sont des compagnons idéaux.