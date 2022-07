Le 10 juillet, de 10h à 17h, Jemeppe-sur-Sambre, Espace de l’Homme de Spy

Connus sous le nom d’Homme de Spy, les trois squelettes et ossements découverts en 1886 dans la grotte de Spy à Jemeppe-sur-Sambre nous en ont énormément appris sur nos ancêtres. Grâce à lui les archéologues ont eu suffisamment de preuves pour confirmer l’existence et l’ancienneté d’êtres humains différents de nous.

Pour prolonger la découverte, l’Espace de l’Homme de Spy organise une journée d’animations gratuites. Les jeunes (et moins jeunes) visiteurs pourront explorer les techniques préhistoriques de taille de silex, de confection de feu, de création de parures et de poterie avec les spécialistes du CETREP ASBL et le MiaBW.

Il sera également possible d’observer et manipuler des vestiges du Centre archéologique de la Grotte Scladina (Andenne) afin de découvrir ce que les dents et les os peuvent nous apprendre sur la Préhistoire.

Les plus aventureux pourront quant à eux s’essayer en toute sécurité à la spéléologie en s’engouffrant dans un parcours de 45 m2 de galeries artificielles. Des ateliers, bricolages et grimages occuperont les plus jeunes. Un bar et une petite restauration sont prévus tout au long de la journée.

www.hommedespy.be

2. Festival du conte

Du 8 au 10 juillet, Chiny

Après deux années chamboulées, le Festival interculturel du Conte revient en force à Chiny, sous sa forme habituelle. La programmation de cette 33e édition est éclectique, nous emmenant en salle, en extérieur, en pleine nature pour activer la machine à rêves.

Des contes pour enfants, pour adolescents et pour adultes sont lus et interprétés par des passionnés disséminés au cœur du village de Chiny.

" Libérons la parole, le sourire, le geste, le cri, le chant, le rire, et aussi les larmes…. Qu’elles soient de joie, de tristesse ou d’émotion! Produisons du plaisir, du bonheur, du divertissement, du rêve… et de la pensée ", invite la présidente, Sylvie Alexandre.

Cette fois encore, le Prix de la Fédération Wallonie Bruxelles – Prix du Festival interculturel du Conte sera remis à un conteur émergeant.

www.conte.be

3. Monsieur Sax

Le 10 juillet, dès 14h, Dinant, place Saint-Nicolas

Durant l’été, tous les dimanches, la ville qui a vu naître Adolphe Sax résonne au son des cuivres. En bord de Meuse, le long des terrasses de Dinant, les saxophonistes jouent les grands standards du dixieland, le jazz développé à La Nouvelle Orléans au début du 20e siècle.

www.sax.dinant.be

4. Escape Room

Dès le 4 juillet, Belgique

Pendant 45 minutes, vous serez enfermés dans l’obscurité avec un seul objectif: résoudre des énigmes pour sortir de la pièce. Ce concept inédit d’escape room a été inventé par la Ligue Braille pour mieux comprendre ce que vivent les personnes malvoyantes. L’escape room s’invite tout l’été dans différentes villes: Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Durbuy, Namur.

www.escaperoominthedark.be

5. Les témoins du temps

Du 8 juillet au 11 septembre, Namur, Galerie du Beffroi

Au moment d’appuyer pour prendre une photo on saisit un instant volatile. C’est une forme d’au revoir puisqu’on sait qu’on va pouvoir se replonger dans ce moment en regardant le cliché plus tard. L’expo Chaque photographie est un adieu produite par l’Intime festival interroge le rapport entre photographie et temps qui passe.

www.namur.be

6. Namur en bière

Du 8 au 10 juillet, Esplanade de la Citadelle

La 10eédition de Namur Capitale de la bière regroupe 45 brasseries, plus de 150 bières spéciales différentes, des artisans et de bonnes choses à grignoter. Concours de dégustation à l’aveugle, masterclass, concerts, blind test, démonstration de brassage amateur, jeux pour enfants: tout est prévu pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

www.namurcapitaledelabiere.be

7. Ducasse aux cerises

Du 8 au 11 juillet, Biercée, Thuin

C’est la saison des cerises! Biercée reprend donc les bonnes habitudes, après deux ans de pandémie. La 147e Ducasse s’ouvrira le vendredi 8 juillet avec l’apéro des jeunesses. Au menu de la journée du lendemain: unc brocante, des concerts et animations. Le Te Deum de la confrérie du Taste aux Cerises suivra le dimanche, tandis que le lundi sera consacré aux animations musicales et à l’enterrement de la tarte.

Le week-end prochain (16 et 17 juillet)

Le piano du lac

Les 14 et 15 juillet, Binche, Bois Tonnin, 68

Cette création originale met en lumière le patrimoine culturel et naturel des Hauts-de-France et de plusieurs coins de Belgique. Sur un piano à queue flottant, les artistes invitent le public à un concert où se mêlent plusieurs mondes: compositions originales, nocturnes de Chopin et airs de musique traditionnelle.

www.pianodulac.eu

Train et nature

Le 16 juillet, de 16h30 à 19h30, Rebecq, rue du Pont, 82

On démarre à Rebecq à bord du petit train qui suit la ligne de chemin de fer reliant la gare de Rebecq au site de l’ancienne gare de Rognon. Une fois sur place des guides locaux ont concocté une balade pour découvrir la région pas à pas.

Infos et réservations: 067 28 78 11 ou info@rebecq.be

Le Beau Vélo

Le 16 juillet, de 9h30 à 18h15, Pecq, Sentier de la Perche

La quatrième étape du Beau Vélo de RAVeL démarre dans la commune de Pecq, en Wallonie picarde, en compagnie de Livia Dushkoff. L’occasion de découvrir un écrin vert bercé par l’Escaut. Passant du RAVeL de fer au RAVeL d’eau, la balade se termine à Spiere-Helkijn où un concert de Noé Preszow attend les cyclistes.

Infos et inscriptions: www.rtbf.be/lebeauvelo