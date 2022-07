Olivia reste le prénom féminin le plus populaire en Belgique en 2021, mais Arthur est détrôné par Noah chez les garçons: les tops 20 (infographies)

Ce n’était plus arrivé depuis 2009: du côté des garçons, c’est Noah qui est le prénom le plus populaire en Belgique en 2021 avec 627 naissances.C’est 63 de plus qu’en 2020. Ce qui permet aux Noah de devancer les Arthur (584 naissances), qui trustaient la première place depuis 3 ans. Là aussi, la popularité est haute dans les 3 régions: 99 Noah sont nés en Flandre en 2021, 166 en Wallonie et 62 à Bruxelles. Notez-le cependant: Arthur reste le plus populaire au sud avec 208 bébés.C’était déjà le cas en 2020 (229).Suivent Louis (558), Liam (537) et Jules (526).

En 2021, Stabel note aussi quelques prénoms "qui montent" , soit ceux dont la popularité grimpe en flèche chez nous par rapport aux années précédentes.Voire même la décennie puisque l’année repère est 2011.

Chez les filles, la plus grandes progression dans le top 100 est pour Alba, donné 159 fois."Soit une hausse de 83% par rapport à 2020", note l’organisme spécialisé dans les chiffres de notre territoire.Qui épingle aussi Ellie (210), Ellis (125), Alya (116), Cilou (107), Tasnim (86), Féline (115), Charlie (107), Rosie (112) et Billie (154).

Côté garçon, c’est Georges qui fait le bond le plus spectaculaire, passant de 116 à 168 nouveaux nés.Soit une progression de 69%.Suivent Lio (128), Gaston (159), Otis (194), Lyam (avec un "y", 132)), Leo (129), Cyriel (109), Eden (2017), Charly (120) et Mattia (113).

Quid alors des prénoms qui perdent le plus de popularité? Chez les filles, Stabel souligne Lisa, Laura, Julie, Lotte, Anaïs, Sarah, Lola, Amber, Élise et Fleur.Et chez les garçons, les plus grosses chutes sont pour Maxime, Thomas, Simon, Wout, Nathan, Milan, Mathéo, Lars, Ethan et Tom.