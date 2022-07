Les étapes de la recette:

1. Déposez les scampis crus et décortiqués dans un bol et arrosez-les avec de l’huile d’olive et le jus d’1/2 citron.

2. Saupoudrez de piment d’Espelette, de persil ciselé et ajoutez l’ail émincé. Ajoutez 2 pincées de fleur de sel.

3. Mélangez bien et laissez mariner au frais pendant 30 minutes au moins.

4. Versez les scampis et leur marinade dans une poêle et faites-les cuire 4 à 5 minutes en les arrosant avec le jus d’1/2 citron.

5. Servez aussitôt! Vous pouvez les accompagner d’une salade verte.

