En route pour des micro-aventures en famille

"Nous ne sommes pas particulièrement baroudeurs ni sportifs, mon compagnon et moi mais nous avions envie de casser la routine du week-end, d’essayer de nouvelles choses, avec les enfants ",se souvient Aurélie. C’était la condition: que leurs enfants de 5, 10 et 15 ans puissent les accompagner et prendre du plaisir lors de ces sorties.

Promenade dans le Sahara

Aurélie a donc cherché des micro-aventures à faire en famille, dans notre plat pays. " J’ai été surprise par la diversité des paysages , raconte la Bruxelloise, originaire de Toulouse. Sur un petit territoire on passe de la pinède du Sahara de Lommel (NDLR: on vous en parle dans un prochain Deuzio) aux forêts vallonnées des Ardennes. "

Pendant un an, Aurélie et sa famille sont donc partis un week-end sur deux à la découverte des richesses qu’offre la nature près de chez nous. Promenades à pied, à vélo, à dos d’âne, en kayak, chasses au trésor, ils ont tout testé!

" Ces micro-aventures ont fait travailler l’imagination des enfants. ça nous a amené une foule de souvenirs qu’on évoque régulièrement " , se réjouit Aurélie. Qui planche déjà sur les prochains voyages, en mode city-trip.

Une foule de souvenirs

"Un an de micro-aventures en Belgique" recense pas moins de 24 idées de sorties nature. En voici trois qui ont marqué la famille d’Aurélie.

1. Sous tente

Alors qu’ils n’avaient jamais campé, Aurélie et les membres de sa tribu sont partis deux jours avec une tente sur le toit de la voiture, entre Nismes et Rochefort. Choisir l’emplacement, s’installer, partir ramasser du petit bois, apprendre à faire du feu, tout prenait l’allure d’une mini-aventure. Une expérience qu’elle n’est pas près d’oublier.

2. En expédition

Si Aurélie a un coup de cœur pour le week-end bivouac, ses enfants, eux, ont été marqués par l’expédition polaire, du côté de La Roche-en-Ardenne. "Nous sommes partis faire de petites randos ponctuées de courses-poursuites et de glissades. Comme tout est différent sous la neige, ils ont adoré. "

3. Avec un âne

Nono et Louis, deux ânes, ont accompagné la famille le temps d’une balade à Mormont, au cœur de l’Ardenne. Une micro-aventure qui a montré que la motivation, ça fait beaucoup. "On a marché 10 kilomètres ce jour-là ", confie Aurélie, étonnée par l’endurance de son petit dernier.

Un an de micro-aventures en Belgique, Aurélie Raigné, Kennes Éditions, 22 €.