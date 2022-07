Planter un écosystème au fond du jardin

Pour éviter que les guêpes ne s’approchent trop près de votre lieu de vie, un des meilleurs moyens est sans doute de leur offrir de quoi butiner un peu plus loin, au fond de votre jardin par exemple.

Planter quelques fleurs sauvages à distance respectable de votre terrasse devrait leur permettre de s’alimenter suffisamment pour ne pas les pousser à s’inviter à votre table.

Du sucre… à distance

Comme tout le monde le sait, les guêpes sont attirées par le sucre. Dès lors, placer un pot de confiture à bonne distance de votre maison peut aussi vous aider à éloigner ces insectes de votre habitat.

De l’encens, du café moulu ou de la lavande

Autre solution naturelle: brûler de l’encens ou du café moulu a tendance à repousser les indésirables de votre terrasse.

À l’instar de la citronnelle, l’odeur de lavande constitue également un répulsif intéressant contre les indésirables.

Du papier kraft placé en hauteur

Autre astuce, plus étonnante: créer plusieurs leurres avec du papier kraft roulé en boule et placés en hauteur à proximité de votre maison. De cette façon, les guêpes penseront qu’il s’agit d’autres nids et s’éloigneront naturellement.

Faire appel à un professionnel

Enfin, si rien ne fonctionne et qu’un nid de guêpes s’est installé à proximité de votre maison, des professionnels peuvent vous aider à les chasser en utilisant un produit neurotoxique.

« Boucher les orifices des maisons en pensant que l’on va piéger ces bestioles, c’est illusoire. Elles parviendront toujours à trouver une sortie, et parfois même dans votre habitat, assure Kévin Gérard, pompier professionnel et exterminateur à Nandrin. Quand il est impossible de les chasser naturellement, il faut donc agir de façon plus radicale avant que les individus ne se multiplient par centaines. »