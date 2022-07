Abeilles et bourdons indispensables!

Le melon est une plante dite monoïque, c’est-à-dire qu’elle possède des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. Chez ce légume-fruit, une excellente fécondation des fleurs est indispensable et ce sont les abeilles et les bourdons qui sont ici les plus efficaces. C’est après avoir constaté que la nouaison (moment où l’ovaire de la fleur se transforme en fruit après la pollinisation) est bonne qu’on peut penser à l’éclaircissage si ce dernier s’avère nécessaire. Cet éclaircissage se fait quand les fruits ont la grosseur d’une noix. Suivant les types de melons, on garde deux fruits chez les célèbres cantaloups, trois ou quatre chez les melons brodés et six à sept pour les variétés à petits fruits.

Des arrosages réguliers

Pour réussir la culture du melon, le sol doit rester bien humide mais sans excès. Un paillage permettra de limiter l’évaporation de l’eau du sol et par conséquent les arrosages. Un apport d’un engrais organique riche en potasse, un élément qui favorise la floraison et la fructification, sera nécessaire. Vous pouvez utiliser à cet effet un engrais spécial tomates puisque ces dernières ont les mêmes exigences que les melons. Une taille est aussi conseillée pour favoriser les ramifications et la fructification. Cette taille se terminera en pinçant les tiges pourvues de melons à deux feuilles après le dernier fruit. En cas d’attaque d’oïdium, la pulvérisation d’une solution à base de lait écrémé réglera vite le problème.

Quand faut-il les récolter?

Il n’est pas toujours aisé de savoir quel est le moment idéal pour récolter les précieux fruits. Or c’est extrêmement important si on souhaite profiter au maximum de leurs qualités gustatives. Certains signes peuvent nous y aider: la coloration de l’épiderme vire au jaune, le fruit dégage un parfum on ne peut plus typique, le pédoncule (petite "queue" reliant le fruit à la tige) est cerné par une petite crevasse, la feuille située juste au-dessus du melon fane ou encore le melon se détache sans problème si on le soulève délicatement.

Excellent fruit d’été, le melon est très rafraîchissant et, cerise sur le gâteau, il est particulièrement riche en provitamine A et sa teneur en vitamine C est aussi intéressante.

