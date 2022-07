Comment ne pas faire mourir ses plantes quand on part en vacances?

"Il existe plusieurs ‘systèmes d’arrosage automatique’ si on peut appeler ça comme ça. Ils ne fonctionnent pas comme en extérieur bien sûr... Notamment des pots intelligents, en terre cuite, qui disposent d’un réservoir d’eau placé autour du pot et qui va agir selon le principe de capillarité. On en trouve de différents styles. et plusieurs marques en proposent comme la marque scandinave Wetpot. Ce système permet d’hydrater les plantes pendant deux ou trois semaines pour celles qui réclament normalement un arrosage par semaine environ."

Des solutions qui ont l’avantage, en plus d’être pratiques, d’être très esthétiques. Dans le même ordre d’idée, on retrouve la marque belge Greenfinity: "C’est un système avec à nouveau un pot en terre cuite mais cette fois, le réservoir d’eau est placé à côté, relié par un socle commun, en terre cuite également. Dans le réservoir, on peut faire des boutures mais il permet aussi d’hydrater la plante principale."

Une autre option consiste à piquer dans le terreau une boule de verre qui contient de l’eau et pourra ainsi en libérer au goutte-à-goutte.

Des solutions maison

Moins joli mais tout aussi performant, on pourra opter pour une alternative "maison", à fabriquer soi-même. En plaçant une bouteille d’eau en plastique renversée dans le pot de plante, par exemple. Il suffit de percer le bouchon à l’aide d’un clou, ce dernier doit être au contact du terreau, et de faire d’autres trous au niveau du fond de la bouteille pour que l’eau puisse s’écouler, toujours selon le principe du goutte-à-goutte. Il existe des modèles de ce type en vente sur le marché ou des embouts spécifiques à visser sur la bouteille si vous ne voulez pas vous en charger vous-même. "On peut aussi utiliser la méthode des cordelettes qui vont acheminer l’eau jusqu’aux plantes. On rassemble tous ses pots au même endroit et on place un grand contenant d’eau à côté. Il suffit alors de planter différentes cordelettes en tissu directement dans le terreau qui sont reliées au contenant." Simple et efficace.