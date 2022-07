Escapade en Flandre: l’ode à la nature de la Haute Campine

Neuf entrées principales

Le Parc naturel "Hoge Kempen" (Haute Campine), à la frontière hollandaise, mérite vraiment le détour. D’abord parce que cette étendue de 12000 hectares est un bel écrin de nature. Ensuite parce que tous les aménagements qui ont été faits s’intègrent parfaitement au paysage et permettent des visites "multimodales" (à pied, à vélo, à cheval) de différentes durées.

Le parc s’étend sur une dizaine de communes limbourgeoises et est accessible par neuf entrées principales, gratuites évidemment. Chacune de celles-ci a un thème général différent.

Vous trouverez à Maasmechelen, à côté du fameux centre commercial "outlet", la principale porte d’entrée (Terhills). Les autres portes vous emmèneront dans une histoire plus spécifique d’étoiles et de planètes (Kattevennen, Genk), du train à charbon (Station As, As), des abeilles et des insectes (Lieteberg, Zutendaal), du riche passé de la région (Pietersheim, Lanaken) ou de la bruyère pourpre (Mechelse Heide, Maasmechelen). Trois nouvelles portes viennent de voir le jour: Duinengordel (Commanderij Gruitrode, Oudsbergen), Bergerven (’t Eilandje, Maaseik) et Thorpark (Thor Park, Genk).

Direction l’Office de tourisme

Histoire de profiter au mieux de visite, préparez-la en vous rendant sur le site du Parc ( www.nationaalpark.be ). Vous y trouverez déjà pas mal d’informations et d’itinéraires à suivre. Le balisage est en général très bien fait sur les sentiers et des traces. gpx sont disponibles.

N’hésitez pas non plus à vous rendre à l’office de tourisme qui se trouve à Maasmechelen (porte Terhills). Des cartes détaillées y sont vendues et le personnel présent répondra évidemment à toutes vos questions.