On a testé Le Vugo à Mouscron: une cuisine généreuse et gastronomique

Elles analysent et transmettent au cerveau

La maison s’appelle aujourd’hui Le Vugo, une enseigne bien intrigante. On y est accueilli par Clémentine Bataille, la compagne du chef Jérôme Axters. C’est elle qui a choisi ce nom, qu’elle voulait court et suscitant la curiosité tout en ayant quand même un rapport avec la gourmandise. Mission accomplie. Le risque de confondre avec un homonyme est bien faible. Et référence est faite aux chémorécepteurs identifiés par la physiologiste allemande Bassa Vugo. Ces cellules nerveuses situées sur la langue identifient les goûts et les odeurs et analysent la saveur des aliments pour transmettre au cerveau les sentiments de salé, sucré, amer ou acide. Le logo de la maison, qu’on retrouve sur la carte et sur le mur du bar, est la représentation de ces récepteurs de Vugo.

Jérôme Axters, 36 ans, un Belge qui a grandi à Roubaix, a travaillé notamment au Château du Mylord à Ellezelles et au Hof van Cleve de Peter Goossens à Kruishoutem. Clémentine Bataille a été puéricultrice dans une première vie. La voilà aujourd’hui maître d’hôtel et sommelière.

On commence toujours avec un sorbet de légumes

Marie et Simon sont installés sur la terrasse cachée dans des bambous. Ils vont très vite se rendre compte que la table est ici aussi généreuse que gastronomique. Ils commencent par du hamachi, un poisson cuit dans le sel, le sucre et le citron vert, à la manière d’un gravlax, et sur lequel est râpée très finement de la bonite séchée. Il est enrichi du sorbet de légumes qui accompagne toujours la première entrée.

Pour suivre: de la plie avec une espuma de bouillabaisse bien corsée et des pommes de terre fumées. Puis le meilleur morceau du porc ibérique, la presa, servi avec des fèves des marais et une salade trévise dont l’amertume est compensée par la douceur du stracciatella, la partie la plus crémeuse de la burrata des Pouilles. Deux desserts pour finir en beauté: un sorbet de pomme verte avec du concombre mariné dans un léger sirop de sucre et une douceur chocolatée avec une crème diplomate aux pistaches.

En sortant, Simon s’attarde un instant devant le panneau de mousse végétale fait de plantes qui ont subi un processus de conservation pour garder l’apparence de la verdure vivante.

Marie est contente de sa soirée. Ses chémorécepteurs ont fait du bon boulot. Ils ont correctement perçu l’acidité du hamachi, le salé de l’espuma de bouillabaisse et le sucré de la crème diplomate. Ils ont aussitôt transmis les informations au cerveau. Reçu cinq sur cinq, le message était clair: plats de bons goûts et repas savoureux!

LE VUGO, rue du Phénix, 29, à Mouscron. Lunch à 30 €. Menus à 43, 58 et 73 €. Fermé le dimanche et le lundi. 056/ 34 49 55. www.levugorestaurant.be