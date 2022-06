Le 2 juillet, de 15h à 23h, Château de Jehay

Clowns, trapézistes, acrobates, jongleurs, échassiers et bien d’autres artistes vous invitent à pénétrer dans l’univers du cirque ce samedi 2 juillet. Ils seront une centaine à faire vivre le décor du château de Jehay, descendant du ciel, surgissant des pierres et des fleurs ou déboulant d’un sentier éclairé…

On y retrouve notamment Elastic: The gag man, un spectacle humoristique visuel, mêlant cirque, music-hall, impro et mime burlesque. Toutes les disciplines seront représentées, même le hula hoop! Un spectacle à l’humour décalé présenté par l’Espagnole Franxi Natra Clowna.

Plus poétiques, on peut citer les représentations des Échassiers blancs lumineux en vadrouille dans le domaine. Ou encore les Green trees, des arbres vivants formant une forêt verte, ode à la nature.

Tout au long de l’après-midi il sera aussi possible de s’initier à l’acrobatie, à l’art de faire le clown, à jongler avec des assiettes (sans les casser) au cours d’ateliers animés par des écoles de cirque.

La soirée se clôturera en apothéose avec un final musical et participatif inédit dans l’histoire des Nuits du cirque. Une épopée viking colorée et vivante, avec effets pyrotechniques.

www.lesnuitsducirque.be

2. Expo Natura

Du 30 juin au 11 septembre, Liège, Préhistomuseum

" Pourquoi capturer, trier et stocker les animaux dans les zoos? Ce rapport au vivant n’en dit-il pas long sur la vision occidentale de la nature? Faut-il porter un regard critique sur une pratique inscrite en nous depuis la fin du XVIIIe siècle? " Ces questions sont abordées dans l’expo photo Natura au Préhistomuseum de Flémalle. Les œuvres de Zahara Gomez, photographe espagnole et argentine qui a grandi en France, invitent à repenser notre relation aux animaux, aux zoos et à la science dans une perspective engagée.

On y voit ainsi des photographies "choc" prises dans les plus grands zoos à travers le monde, une scénographie interactive, des mises en perspectives du travail de la photographe avec la vision naturaliste des Temps Modernes et cinq espaces proposant cinq expériences différentes.

www.prehisto.museum

3. Rio à Belœil

Du 2 juillet au 31 août, Château de Belœil

Tissus colorés, broderies, plumes, strass, le carnaval joue les prolongations au château de Belœil cet été. Une collection de costumes authentiques des grandes écoles de samba de Rio de Janeiro, unique en Europe, s’installe dans le château. Une façon de célébrer ce travail exceptionnel, réalisé à la main.

www.chateaudebeloeil.com

4. Louvain-la-Plage

Du 30 juin au 31 juillet, Louvain-la-Neuve, Centre-ville

Les grandes étendues de sable fin reprennent leurs droits à Louvain-la-Neuve. Palmiers, parasols, jeux de plage, château gonflable, cuistax, parcours accrobranches, pétanque, concerts et bien sûr bar de la plage avec cocktails et planchettes de fromage et de charcuterie à déguster transforment la cité étudiante en paradis des vacanciers.

www.louvainlaplage.com

5. Médiévales de la Citadelle

Les 2 et 3 juillet, de 11h à 20h, Terra Nova, Citadelle de Namur

On remonte au temps des chevaliers à la Citadelle de Namur. Cette année, en plus du village du XIII-XIVe siècles reconstitué, du marché d’artisans et des contes, spectacles théâtraux et autres acrobaties, deux grands spectacles de joutes équestres seront proposés par les Ecuyers de Unicorn Legends et les Centaures du Temps.

www.citadelle.namur.be

6. Au bord de l’eau

Les 2 et 3 juillet, La Louvière, Canal du centre historique

" Un cocktail détonant de culture, de plaisir, de nature, un rendez-vous de saveurs et de créateurs ": tel est le programme du week-end du Canal du Centre historique de La Louvière. Croisières à bord d’une péniche, jeux nautiques, concerts et animations rythmeront ces deux jours.

www.weekendauborddeleau.com

7. Poterie et musique

Du 1erau 3 juillet, Poterie Dubois, Bouffioulx, rue Émile Hermant, 20

Au Moyen Âge on fabriquait déjà des poteries en grès vernissé au sel à Bouffioulx, dans le Hainaut. La poterie Dubois a perpétué la tradition et fait découvrir le temps d’un week-end dans une ambiance festive l’art de manier la terre. Expos, bar et restauration, concerts et animations diverses.

www.musicales-estivales.be

Le week-end prochain (9 et 10 juillet)

Enigm’Ha 2022

Du 9 juillet au 31 août, Hamoir, Office du Tourisme

Les jeunes Padawans sont invités à remonter la piste du conseil des Jedi dans le village de Hamoir le long d’un parcours de 7 km agrémenté de jeux et énigmes en lien avec l’univers de Star Wars. Le 9 juillet, pour l’ouverture, des animations live et jeux supplémentaires sont organisés.

www.hamoirtourisme.be

Cité vigneronne

Les 9 et 10 juillet, à 11h et 14h30, Huy, Chaussée de Waremme, 216

On cultive du vin depuis l’époque mérovingienne à Huy. Lors de l’apogée de la culture de la vigne, aux XVIeet XVIIe siècles, il existait même une appellation contrôlée, le "vin de Huy". Aujourd’hui, des vignobles sont toujours actifs. L’office du tourisme propose de visiter celui du Clos du Prébendier ces 9 et 10 juillet.

Réservation obligatoire: tourisme@huy.be ou 085 21 29 15

Le Beau Vélo

Le 9 juillet, de 9h30 à 18h15, Gouvy – Trois vierges, rue de Beho, 16

La troisième étape du Beau Vélo de RAVeL vous invite à découvrir les coins entre Gouvy et Trois vierges. L’invité du jour, l’actrice Déborah François enfourchera son vélo pour une balade de 31 km. C’est la chanteuse Charles, gagnante de la 8eédition de The Voice Belgique, qui assurera le show. Pour rappel, ce 2 juillet Adrien Joveneau s’arrête à Flobecq.

Infos et inscriptions: www.rtbf.be/lebeauvelo