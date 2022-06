Une fois de plus, Générations solidaires prouve que les citoyens et les citoyennes sont nombreux à s’engager en faveur d’une société plus solidaire. Et on ne peut que s’en réjouir! Dans un contexte marqué par des crises successives, la solidarité reste une valeur forte de notre société. Que ce soit pour créer du lien entre générations, aider des personnes dans le besoin, briser l’isolement des aînés… chaque initiative compte. Cette solidarité, c’est ce qui constitue l’essence même de la vie en société. Elle ne se décrète pas. Elle ne s’impose pas. Au contraire, elle naît d’hommes et de femmes qui, ensemble, réalisent quelque chose d’unique; un témoignage d’humanité qui rassemble, au-delà des différences.

Les initiatives sélectionnées le sont à un niveau (très) local. Est-ce important?

Oui, car la solidarité se joue d’abord au niveau local. Au-delà des mesures politiques à prendre pour améliorer le quotidien des gens, c’est aussi dans l’environnement proche que se tissent des liens, que se créent des solidarités qui comptent. La bienveillance d’un voisin, le petit coup de main qu’on s’apporte entre habitants d’une même rue, la fête de quartier… ça fait toute la différence. Les inondations de l’été dernier l’ont bien montré: le local est aussi l’un des ingrédients de la résilience; il est plus facile de rebondir lorsqu’on se connaît.

Quel rôle la Fondation Roi Baudouin joue-t-elle en matière de solidarité?

La promotion de la solidarité est l’une des valeurs fortes de la Fondation Roi Baudouin. Pour nous, il est essentiel de soutenir toutes les formes de solidarité qui émanent d’organisations et de personnes qui n’hésitent pas à mettre leurs compétences professionnelles ou à donner de leur temps au service des autres. Cet engagement a un impact important, tant sur le plan personnel qu’à l‘échelle de la société. C’est pourquoi nous sommes très heureux et très fiers d’être, cette année encore, au rendez-vous de Générations solidaires.