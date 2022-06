Trop de bagages? Pensez au coffre attelage

Pour peu que la famille soit nombreuse et que les activités en vacances soient aussi diverses que multiples (camping, sport, mer + montagne), le remplissage de la voiture avec tout ce qu’il faut emporter peut vite devenir un vrai casse-tête. Pour éviter cela, on peut être aidé par des capacités de "fret" supplémentaires apportées par des accessoires tels qu’un coffre de toit, une petite remorque, voire, plus récent et très pratique, un coffre attelage.