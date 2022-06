Savez-vous pourquoi les chats adorent cette plante?

La Nepeta cataria est une vivace plus connue sous le nom d’herbe aux chats. De la famille des Lamiacées, elle apprécie les sols caillouteux, en plein soleil. Il est vrai que la chaleur et la sécheresse ne lui font pas peur. Elle atteint 0,80 à 1 m de hauteur. Ses tiges sont carrées. Ses feuilles sont vert argenté, ovales et dentelées. La floraison est très longue, quasiment toute la belle saison. Les fleurs disposées le long des tiges sont blanc rosé et particulièrement mellifères. Elles sont très appréciées des bourdons. Toute la plante diffuse un parfum à la fois mentholé et citronné assez puissant quand on la froisse. Depuis l’Ancien Empire en Égypte, la cataire est un symbole de fertilité. Elle était censée aider les femmes qui voulaient se transformer en chattes pendant la nuit. Mais en fait cette vivace a la particularité d’attirer les chats et ce parce qu’elle contient des substances chimiques semblables aux hormones émises par les chattes en chaleur ! Il n’est donc pas étonnant que dans certains pays, les agriculteurs semaient de la cataire autour de leur cellier pour attirer les chats et éloigner les rats qui déjà n’apprécient pas l’odeur de la plante. D’un point de vue médicinal, le Nepeta cataria est antiseptique, antispasmodique, digestive, fébrifuge et pectoral notamment. Pour avoir les résultats les meilleurs, il est conseillé de consommer au printemps les feuilles crues en salade.