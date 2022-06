Ça y est.Je suis dans la voiture, direction la Corse. Comme nous sommes contre l’avion, nous avons choisi la voiture.Soit 1470kilomètres en traversant la France et une partie de l’Italie, afin que la traversée soit moins longue qu’en partant de Nice ou Marseille, car ma femme n’est pas trop fan non plus du bateau qui pollue plus encore qu’un avion. Ce sera l’occasion de visiter Florence ou Pise. Et d’autres haltes gourmandes pour que le trajet ne nous semble pas trop long.

Je suis assez fier de moi.Cela fait des semaines que je prépare ce voyage pour ne pas être pris au dépourvu. Entretien de la voiture, planification de l’itinéraire, halte et repos tous les 600km, frigo box bien rempli, coffre-attelage sur l’attache remorque…

Sur mon smartphone, une playlist spéciale vacances pour me mettre dans l’ambiance. J’ai aussi téléchargé toutes des applications qui me seront utiles: Triplt, pour retrouver facilement mes réservations pour les hôtels et les bateaux; Essence&Co, pour trouver les pompes les moins chères; avec Luggy, je rédigerai au fur et à mesure mon carnet de voyage; avec CityMaps2GO j’aurai à portée de main tous les points d’intérêts des villes et des villages traversés.Je pourrai même, avec Mobile Postcard, envoyer des cartes postales personnalisées à partir de photos prises sur mon smartphone pour 2,82 €. C’est chouette les nouvelles technologies qui pensent pour nous et règlent tous ces problèmes bêtement matériels afin qu’on puisse profiter pleinement du séjour et voyager l’esprit tranquille.

Tout aurait été parfait si mon smartphone m’avait prévenu en temps opportun de remplacer mes pneus hiver. Même si en France la loi n’interdit pas de rouler en été avec des pneus hiver, j’ai quand même le sentiment que les Corses, réputés pour leur conduite agressive (ils sont persuadés que les panneaux de réglementation sont là pour faire joli) et très sanguins vont apprécier de suivre sur des kilomètres de routes sinueuses un Belge roulant au ralenti, car rouler l’été avec des pneus hiver diminue l’adhérence et augmente le risque d’éclatement. Sans parler que rouler avec des pneus hiver, c’est aussi consommer plus de carburant, nous qui avions choisi la voiture plutôt que l’avion pour réduire notre empreinte carbone….

