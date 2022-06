4 astuces pour bien préparer sa valise?

1. Une liste

Première chose à faire pour ne rien oublier: la liste de tout ce dont vous aurez besoin pour votre séjour. Vous pouvez diviser, pour plus de facilité, cette liste en différentes catégories: vêtements de jour, de nuit, de plage, sous-vêtements, chaussures, trousse de toilette, trousse de médicaments, documents de voyage, électronique… Si vous prenez l’avion, vous aurez droit, dans la plupart des cas, à un bagage à main et un bagage cabine: vous pouvez également lister ce qui doit se retrouver dans l’un ou dans l’autre. Pensez aussi à vérifier les éventuelles restrictions qui sont imposées aux voyageurs.

2. Le bon choix de valise

Selon la durée de votre séjour, il vous faudra choisir le format de valise le plus adéquat. Généralement, les compagnies aériennes imposent une dimension spécifique pour votre bagage cabine jusqu’à 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, roues et poignées comprises. En soute, les règles diffèrent selon l’option que vous avez prise avec votre billet d’avion. Souple ou rigide? Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Une valise souple sera plus légère et vous laissera davantage de possibilités de la remplir. Une valise rigide, quant à elle, sera plus protectrice et résistera mieux aux chocs éventuels qui pourraient endommager vos affaires. Enfin, choisissez-en une avec des roulettes et une poignée télescopique à votre taille pour ne pas vous casser le dos lorsque vous la traînerez.

3. Des pochettes

Pour une valise bien organisée, il est recommandé d’utiliser plusieurs pochettes. Vous pouvez ainsi prévoir une pochette pour vos sous-vêtements, une pochette pour vos sandales, une autre pour votre pyjama, votre linge sale et ainsi de suite. À nouveau, en cas de voyage en avion, prévoyez des pochettes transparentes pour tous vos produits liquides que vous pourrez facilement retirer pour le contrôle si vous n’avez pas prévu de bagage en soute.

4. La technique de pliage

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin pour partir et que vous en avez rangé une partie dans des pochettes, il faut assembler le reste dans la valise… Et ce n’est pas une mince affaire! Pour gagner un maximum d’espace, utilisez la technique de pliage "roulé". Pour cela, pliez vos vêtements en deux dans le sens de la longueur et faites-en des boudins que vous pourrez placer l’un à la suite de l’autre. Cette technique a de surcroît l’avantage de ne pas chiffonner vos affaires et de vous offrir une vue complète de ce que vous avez emporté avec vous, sans avoir à vider l’intégralité du contenu de votre valise.