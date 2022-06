Nos conseils pour ne pas perdre son enfant en vacances

Quelques conseils

Habillez-vous de façon reconnaissable, avec des couleurs vives, par exemple, et attirez l’attention de votre enfant sur la manière dont vous êtes habillé – et vice versa, conseille d’emblée Stephan Smets, porte-parole de Child Focus. Sur la plage, donnez-lui un point de repère (fanion, parasol, etc.) afin qu’il puisse vous retrouver s’il s’égare.

Si c’est le cas: restez sur place et envoyez quelqu’un d’autre le rechercher, car il risque de revenir au point de ralliement. "Ça arrive très souvent que l’enfant se trouve derrière une cabine ou une dune, et qu’après une demi-heure, il revienne sans même savoir que ses parents étaient angoissés."

Dites-lui d’arrêter de courir et de rester sur place, s’il se perd. " C’est important que l’enfant s’adresse alors à un adulte, de préférence en uniforme, par exemple." Pour les enfants en bas âge, il existe des bracelets jetables ou réutilisables sur lesquels on peut noter le numéro de téléphone des parents ainsi que le prénom de l’enfant. Enfin, un enfant qui se perd marche souvent avec le soleil ou le vent dans le dos.

Des règles de base

"C’est important que maman ou papa sache toujours où tu te trouves. Si tu changes tes plans, préviens-nous." Voici une règle de base à rappeler à votre tête blonde. Pareil pour les jeunes qui sortent en boîte.

Si nos parents nous répétaient qu’il ne faut pas "parler aux étrangers", reste que ce terme n’est pas perçu de la même manière par les petits. "Un clown n’est pas perçu comme un étranger par un enfant. Et puis, il ne faut pas partir du principe que tout adulte a de mauvaises intentions." Dites-lui, plutôt, qu’il ne peut pas accompagner qui que ce soit sans votre accord préalable, et certainement pas par la force. Auquel cas, il doit crier, se débattre et courir. Évidemment, il faut pouvoir amener ces messages, sans transposer ses propres angoisses sur l’enfant, note-t-il.

Si votre enfant est égaré, appelez la police locale. "Si les parents sont inquiets, ils peuvent appeler Child Focus au 116000."

Envie d’en savoir plus? Child Focus a développé un podcast sous forme de cours de prévention "Premiers Secours en cas de Disparition" à retrouver sur www.pscd.be

Il voyage sans vous?

Quand un enfant mineur voyage à l’étranger seul ou en compagnie d’autres personnes que ses parents, il est conseillé d’établir une "autorisation parentale" écrite, attestant de l’accord des parents, recommande les Affaires étrangères. Rédigez-la dans votre langue ou – de préférence – dans la langue du pays de destination ou en anglais. Afin d’être mieux acceptée à l’étranger, la signature peut être certifiée conforme par l’administration communale.

Pour voyager dans l’Union européenne, rappelons que l’État belge propose une carte d’identité spécifique pour les moins de 12 ans: la Kids-ID. Elle s’obtient à l’administration communale et est valable trois ans. Hors UE, la plupart des pays exigent un passeport avec ou sans visa. Le passeport est valable cinq ans mais, attention, la photo doit être ressemblante. Renseignez-vous sur le site de l’ambassade du pays de destination (et des pays d’escale) pour connaître les obligations spécifiques du pays en la matière, ainsi qu’auprès de votre compagnie aérienne.