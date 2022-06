Sous l’océan

En fichant votre plongeur en carton tête la première dans le plateau océan, vous disparaissez sous la surface de l’eau à la recherche de perles étincelantes.

À la faveur d’un double lancer de dés colorés, les joueurs explorent ainsi 4 zones de récolte plus ou moins prometteuses… et dangereuses! Car attention, le requin rôde et ceux qui seraient à portée de dents devront lâcher le butin déjà accumulé.

Alors, rester pour se goinfrer ou partir pour sauver l’acquis? C’est la question cruciale que pose cette haletante mécanique de "stop ou encore", très originale pour cet âge. Une petite perle de jeu qui plonge les plus jeunes et leurs parents dans un grand bleu ludique rafraîchissant.

2 à 4 joueurs, dès 5 ans, 15 minutes, environ 21€

Hilo

Devant vous, 9 cartes colorées et numérotées de -1 à 11 sont disposées en un carré de 3 sur 3, dont deux seulement sont visibles. Le but est d’obtenir en fin de partie le moins de points possible une fois toutes celles-ci additionnées.

À son tour, on se débarrasse d’une carte pour la remplacer par une de la pioche ou de la défausse. Si, ce faisant, une colonne, une ligne ou une diagonale est composée d’une même couleur, elle est immédiatement supprimée. Tout en optimisant votre tableau avec les petites valeurs ou les alignements de couleur, tenez vos voisins à l’œil car ils mettront fin à la partie dès qu’ils auront révélé toutes leurs cartes. Aussi doux et fluide qu’une réussite à plusieurs, Hilo offre des parties pimentées et addictives à déguster en famille, loin de l’eau!

2 à 6 joueurs, dès 8 ans, 30 minutes, environ 14€.

Le roi des nains

Le roi des nains revisite et thématise malicieusement le jeu de plis classique en lui apportant un soupçon de folie et de chaos. À chaque début de manche, une tuile "Quête" tirée au hasard indique une règle à prendre en compte: chaque carte rouge récupérée lors de ce tour fera par exemple perdre deux points de victoire. Tout le sel consiste donc à tirer son épingle du pli tout en mettant ses adversaires en difficulté! Transformant complètement le jeu et rebattant les cartes à chaque nouvelle donne, la maîtrise des subtilités mécaniques s’acquiert au fur et à mesure des parties pour les rendre intenses et savoureuses. Fun et plein de surprise, voici un incontournable de votre été à emmener partout!

3 à 5 joueurs, dès 10 ans, 30 minutes, environ 15€.

Meuhte

Quel super-pouvoir aimeriez-vous avoir? Quel est l’animal le plus féroce? Quelle est la meilleure saveur de chips?

À partir de questions évidentes, tentez de répondre comme tout le monde. Si votre réponse fait partie de la majorité, vous gagnez un point. Dans le cas contraire, vous héritez de la vache en mousse: tant qu’elle est devant vous, vous ne pouvez prétendre à la victoire.

En sélectionnant les cartes, les plus jeunes pourront même faire partie de la "meuhte" et profiter de ce jeu parfait pour les vacances qui ambiancera vos longues journées d’été! Fous rires mémorables garantis!

4 à 20 joueurs, dès 10 ans, 30 minutes, environ 20€.

Lipogram

Dans Lipogram, faites deviner une série de mots en un temps limité. La contrainte? Évitez dans vos descriptions une ou plusieurs lettres imposées par une application qui rythme vos parties.

Véritable plus, celle-ci symbolise le temps qui s’écoule par un hippopotame sympathique qui court vers l’arrivée, plus ou moins vite selon que vous commettez ou non des erreurs, vous rendant la tâche parfois bien ardue!

Au fur et à mesure du jeu, les défis se complexifient, faisant appel à des lettres plus usitées et à toute votre astuce afin de les contourner. Avec ses nombreux challenges, le jeu propose aussi, selon votre humeur, de jouer en coopération ou en compétition. Déclenchant les passions, Lipogram est un jeu de lettres moderne et addictif qui vous accompagnera tout au long de l’été.

2 à 10 joueurs, dès 10 ans, 15 minutes, environ 19€.