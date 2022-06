"Dès que je redescends avec mes vaches fin septembre, j’attends avec impatience la fin de l’hiver" , explique-t-il. C’est que lui et son épouse y élisent domicile le temps de la transhumance.

Depuis quelques semaines, son troupeau gravit les alpages au départ du village, étape par étape, le temps de raser l’herbe des flancs de la montagne au fur et à mesure. Ses vaches paissent depuis le 20 juin près des nuages.

Vingt litres de lait par jour

Les tarines, dont les cloches suspendues à leur cou assurent une symphonie permanente dans les alpages, appartiennent à une race rustique à la morphologie de grimpeuses, fines, petites et aux capacités pulmonaires remarquables. Elles produisent quelque 20 litres de lait quotidiennement. Certaines assurent même 30 litres.

Si durant une partie de la basse saison, Bernard vend son lait à une coopérative du coin, dès que son cheptel pâture en altitude, il transforme lui-même son lait et assure une vente directe aux touristes qui visitent le sommet ou aux locaux.

Il fournit également les hôtels de la région, dont la plupart des quatre et cinq étoiles de Courchevel.

Son Beaufort qui n’en n’a pas l’appellation – il la refuse – n’a pas d’égal. Ses quelque 12000 litres de lait riche en protéines et en matières grasses que lui assurent ses 60 vaches lui permettent d’écouler par jour pas loin de cent kilos de ce gruyère.

La lueur dans ses yeux dit mieux que ses propos encore la passion de l’alpagiste dont il est la 5egénération d’éleveurs. Dans son chalet, où il réside durant l’été avec ses vaches, il cuisine local avec le succès qu’on imagine auprès des promeneurs de montagne.

Des raclettes notamment figurent au menu, des raclettes nature, à la truffe, au safran, à l’ail des ours. Il y reçoit des chefs étoilés, venus en quête - le mot n’est pas trop fort – du précieux fromage. "J’ai eu jusqu’à neuf étoiles sur ma terrasse," assure Bernard. Un crack de la raclette!

Quatre incontournables

1. Un chef étoilé

Un chef étoilé au Michelin qui prépare un barbecue avec des produits locaux au sommet du Col de la Loze, ça marque les esprits! D’autant plus quand le MontBlanc scintille à l’arrière-plan. Un grand moment d’émotion a étreint l’équipe lorsque Julien Machet a évoqué le rôle joué par sa grand-mère paternelle Mado dans sa passion. "Sa cuisine évoque tous les moments de joie, de réunion familiale de ma jeunesse , confie-t-il regardant à l’horizon. Certain qu’elle a encore un avis sur tout ce que je cuisine aujourd’hui ."

2. Une station thermale

Les gens s’y promènent gobelet à la main! À Brides-Les-Bains, station thermale très réputée en France, une espèce d’eau miraculeuse tiède, au goût et à l’odeur de soufre désagréables est vendue sur ordonnance à un bar de la ville. La station thermale propose des cures pour maigrir durablement et soigner ses rhumatismes. La recette: un équilibre alimentaire plutôt qu’un régime. Un torrent traverse cette petite ville qui entoure les thermes et protégée des pluies par les montagnes qui l’encadrent. La vie commerciale y est très présente au printemps déjà, tandis que la saison estivale n’est pas encore entamée dans les stations aux alentours.

3. Un sommet pour les cyclos

La vue du sommet du Col de la Loze est à couper le souffle. Elle offre un panorama de 360 degrés sur les montagnes encore partiellement enneigées et sur le mont Blanc. L’ancien chemin montagnard s’est transformé en route bitumée, dédiée uniquement au vélo. Si le col fait plus de 20 km, la voie verte débute à sept km du sommet situé à 2304 m. Une chance très rare pour les cyclos de s’essayer à ce col rendu célèbre par le Tour de France, et qui présente des murs de plus de 20%, sans avoir à se tracasser des véhicules.

4. Un parc naturel

Le Parc naturel de la Vanoise, premier parc national créé en France, le fut à la base pour protéger les bouquetins. L’équipe de l’Échappée belge est montée jusqu’à sa lisière. À l’horizon, un coup d’œil sur la Vallée des Avals, vallée secrète car l’hiver, il est impossible d’y accéder en skis de randonnée. Le lieu inspire Maud, l’alpiniste. "J’ai aussi ma montagne intérieure , confie-t-elle. Elle va de pair avec la vraie. Celle-ci me transcende, me fait sentir que mon cœur bat, que je vis tandis que mon esprit vagabonde."