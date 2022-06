L’Échappée à Courchevel

Ils sillonnent ensemble la cité médiévale de Conflans, un quartier d’Albertville, où le temps semble s’être arrêté. Ce village fortifié qui protégeait l’entrée de la vallée de la Tarentaise constitue le point de départ des quelque 80 km qui conduiront l’équipe jusqu’à la lisière du Parc de la Vanoise, à travers les chemins de Courchevel.

Un drapeau au sommet d’une tour

L’architecture de Conflans évoque le Moyen Âge. Sur la place principale et sa traditionnelle fontaine, la Maison Rouge, un bel édifice construit avec des briques au 14e siècle, abrite aujourd’hui un musée. C’est là que l’équipe de l’Échappée belge a rencontré une classe de première primaire dont les élèves venaient de fabriquer des briques à l’identique, briques surtout utilisées en Italie voisine. Au sommet du quartier situé sur les collines d’Albertville se dressent une tour sarrasine et son drapeau. "Non, ce n’est pas le drapeau suisse" , commente Florent Hazucka, notre guide de Courchevel Tourisme, en évoquant la Croix de Savoie, par ailleurs une excellente pâtisserie.

Après un passage par Brides-les-bains, une station thermale très réputée en France, les duettistes s’enfoncent dans le massif des Bauges. Au loin, une abbaye.

"Mais bien sûr que je connais Orval. J’y suis allé deux fois" , confie le Frère Bruno, de l’abbaye Notre-Dame de Tamié. Ce monastère cistercien trappiste bâti au 12e siècle couve sa solitude à 900 m d’altitude, pas loin d’Albertville, à la limite de la Haute Savoie.

Le duo de cyclos, y a rejoint les quelque 25 moines qui partagent leur temps entre activités intellectuelles, manuelles et la méditation.

Le Tamié

Les moines ont repris la production de fromage en 1860, une espèce de Reblochon au goût moins prononcé. Les Frères achètent 4 tonnes de lait pour sortir environ 400 kg de fromage, le Tamié. Écouter ces moines chanter les vêpres inspire la méditation. Ils ont d’ailleurs enregistré la bande-annonce du film Des hommes et des Dieux et c’est aussi là que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont installé leurs quartiers. Dans leur magasin, on y trouve… l’Orval. Jamais eu envie de produire de la bière, Frère Bruno? "On y a pensé, mais ce n’est pas nécessaire financièrement" , explique-t-il.

Au crépuscule de cette première journée, l’équipe s’est posée sur le site du lac de Rosière, un endroit idéal pour bivouaquer, qui invite autant à la méditation que l’abbaye.

Les trois coups de cœur de Florent

Florent Hazucka un gars du coin, passionné par sa région et incollable sur les attraits de celle-ci, travaille au département Tourisme de Courchevel. Il nous donne ses trois coups de cœur avec l’enthousiasme des amoureux de leur coin.

1/Les Lacs Merlet dont l’un est le plus profond du Parc de la Vanoise, avec son fond à 28 m sous l’eau. "Les lacs sont la destination de magnifiques randonnées , explique-t-il. L’avantage de ces balades est qu’elles peuvent être courtes, si vous montez assez loin en voiture depuis Courchevel. Et là, les enfants peuvent voir les marmottes. La nature, faune et flore, y sont préservés. Pour les plus sportifs, la boucle peut durer jusqu’à sept heures de marche."

2/Le deuxième coup de cœur est un coup de fourchette. "Je vous invite à découvrir le chef Julien Machet, une étoile au guide Michelin et qui propose des menus à 45 € dans son établissement Le Farçon, un prix très démocratique qui permet à tout un chacun de goûter à sa cuisine d’exception."

3/ "Enfin mon troisième coup de cœur est la manche de la Coupe du monde de saut à ski d’été , une compétition spectaculaire et inédite ces 6 et 7 août. Elle est complètement gratuite et elle attire dix mille spectateurs au Praz et des skieurs d’une douzaine de nations ."